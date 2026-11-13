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Crans‑Montana, la sedicenne sopravvissuta Sofia Donadio parla del rogo: cicatrici, riabilitazione e la proposta di un film

Sofia Donadio, quasi 17enne sopravvissuta al rogo di Crans‑Montana, mostra le cicatrici e racconta la fuga. Una casa di produzione le ha proposto di collaborare a un film.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Sofia Donadio, studentessa prossima ai 17 anni e sopravvissuta al rogo che ha devastato il locale Le Constellation nella notte di Capodanno, è tornata a parlare pubblicamente. Invitata nello studio del suo avvocato e accompagnata dai genitori, ha mostrato le cicatrici lasciate dalle ustioni e ha raccontato le fasi successive al trauma.

Una casa di produzione cinematografica le ha chiesto di collaborare alla stesura di un film sulla strage. La giovane ha motivato la scelta di mostrarsi in televisione con la volontà di evitare che si dimentichi quanto accaduto ai “ragazzi di Crans”.

L’incendio è divampato all’1:38 della notte di San Silvestro all’interno del locale Le Constellation, intrappolando molte delle persone presenti. Il bilancio di quella notte è di 41 morti e 115 feriti.

Donadio è uscita dal locale con ustioni alla schiena e alle mani e lesioni alle corde vocali. Descrivendo la fuga, ha raccontato di aver cercato di farsi strada nel fumo abbassandosi e muovendosi tra le persone; in un momento è svenuta per mancanza di ossigeno.

Dopo la dimissione dall’ospedale ha iniziato un percorso di riabilitazione quotidiana: sedute di fisioterapia, logopedia e terapie laser ad alta intensità, terapie che la giovane definisce dolorose ma necessarie. Nonostante il trauma, ha ricominciato le lezioni a scuola e le attività in oratorio, dove i bambini le hanno consegnato un quaderno contenente lettere datate fine gennaio.

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Tra gli obiettivi di Sofia c’è il ritorno alla ginnastica artistica: tiene tra le mani i paracalli da ginnastica artistica, fermi prima della partenza per la Svizzera, e punta a tornare ad allenarsi alle parallele. Sul piano personale resta il rapporto con gli altri tre compagni di classe che sono usciti vivi dal locale: i quattro hanno in programma di riprendere quel viaggio interrotto dalla tragedia per guardare avanti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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