Caso Poggi, udienza preliminare il 25 febbraio 2027: Andrea Sempio rischia il processo a Pavia

Andrea Sempio comparirà il 25 febbraio 2027 davanti al gup di Pavia per l’udienza preliminare sull’omicidio di Chiara Poggi. La presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto, ha firmato il decreto e ha assegnato il fascicolo al giudice Luigi Umberto Riganti. Le notifiche alle parti sono in corso.

L’imputato, intervistato a Porta a Porta, ha chiesto che il magistrato chiamato a decidere possa valutare il fascicolo con autonomia: “Comprendo che sia una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è”.

La difesa, affidata tra gli altri all’avvocato Liborio Cataliotti, annuncia una strategia che inizialmente punta a un’eccezione di incostituzionalità. La mossa mira a sospendere il procedimento per evitare la concomitanza tra il processo di revisione e il giudizio a carico del nuovo imputato; successivamente la difesa intende contestare nel merito le ricostruzioni e le perizie della Procura.

Sulle scelte investigative interviene l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, che dieci anni fa chiese e ottenne l’archiviazione per Sempio. Intervistato dall’inviato del Tg1 Giuseppe La Venia, Venditti ha confermato la sua valutazione originaria, criticando l’impostazione dell’indagine e sostenendo che non siano emersi elementi decisivi: «No, non mi è mai piaciuto essere al rimorchio delle consulenze» e, a proposito delle prove, “Non c’è nessuna pistola fumante e non ci sarà nessuna pistola fumante”. Alla domanda su quale sarebbe stata la sua decisione oggi, ha risposto: “Penso di sì, avrei detto archiviazione e non avrei fatto tante consulenze”.