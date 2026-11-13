Dai laboratori ai social: tre creatori raccontano come TikTok ha trasformato i mestieri in impresa

Un evento dedicato all’imprenditoria sui social ha messo in luce il ruolo di TikTok nella trasformazione dei mestieri manuali in attività imprenditoriali. La piattaforma ha presentato uno studio indipendente sull’impatto economico in Italia, al centro dell’incontro con creator e imprese.

Secondo gli organizzatori, il fenomeno sta ridefinendo il marketing di alcune aziende: ci sono realtà native digitali e altre che stanno attraversando una fase di trasformazione grazie ai canali social.

Tre giovani imprenditori presenti all’evento hanno raccontato le loro esperienze. Alessandro Maritato, Valentina Colmago e Beatrice Rinaldi hanno spiegato come i social media abbiano contribuito a far nascere o a far crescere le loro imprese, trasformando competenze artigiane in progetti d’impresa.

L’iniziativa ha voluto mettere a confronto casi pratici e dati sull’incidenza economica della piattaforma nel panorama italiano, con l’obiettivo di evidenziare opportunità e cambiamenti nel rapporto tra mestiere manuale e comunicazione digitale.

Con la collaborazione di Filippo Mosticone.