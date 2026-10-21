Venezia-Inter, tutto sui biglietti

Il Venezia ha fissato le regole per la vendita dei tagliandi in vista della partita contro l’Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18.30 allo stadio Pier Luigi Penzo. Il club ha annunciato le regole mirate sui vari settori che riguarderanno modalità di acquisto e requisiti per i tifosi.



Per tutti i settori, eccetto il settore ospiti, la vendita sarà aperta unicamente ai residenti nelle regioni italiane diverse dalla Lombardia. Per poter comprare il biglietto sarà inoltre necessario possedere la Venezia FC Supporters Card, sottoscritta prima del 1° ottobre 2026.



I tifosi con residenza in Lombardia non potranno accedere agli altri settori: per loro la vendita sarà limitata esclusivamente al settore ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione dell’FC Internazionale.



Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è fissato a 45 euro, più diritti di prevendita. La commercializzazione dei tagliandi per i sostenitori nerazzurri partirà alle 15:00 di giovedì 22 ottobre e terminerà alle 19:00 di martedì 27 ottobre.



Nel costo del titolo d’ingresso per il settore ospiti è compreso il servizio di trasporto acqueo dedicato, andata e ritorno, collegato al Venice Gate Parking e allo stadio Pier Luigi Penzo. Questo trasferimento è previsto esclusivamente per i possessori del biglietto. Il biglietto, infine, non vale come titolo per altri servizi di trasporto pubblico.



Il club ha precisato alcune disposizioni operative rivolte alle famiglie e alle persone con esigenze specifiche. I bambini di età pari o inferiore a quattro anni possono entrare allo stadio senza titolo d’accesso. Infine, il settore ospiti non dispone di strutture adeguate per persone con disabilità motoria.



I tagliandi destinati ai tifosi ospiti non saranno messi in vendita presso i botteghini dello stadio il giorno dell’incontro. La società raccomanda dunque di non recarsi a Venezia senza aver acquistato il biglietto in prevendita.

Infine, in osservanza della normativa vigente, ogni biglietto dovrà essere intestato al nome dell’effettivo utilizzatore.