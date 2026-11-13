Famiglia del Bosco: respinto il reclamo dalla Corte d’Appello, i bimbi rimangono nella Casa famiglia

La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo presentato dalla famiglia Birmingham Trevallion, confermando così l’ordinanza del Tribunale per i minorenni e la validità della consulenza tecnica disposta nel procedimento. Lo ha reso noto l’avvocato Simone Pillon, che ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla Corte di Cassazione.



Secondo il legale, il giudice d’appello ha ritenuto attendibili gli esiti della perizia tecnica. Di conseguenza è stata convalidata l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte che non ha accolto le doglianze della difesa in merito a presunti rischi per la salute dei minori legati alla permanenza nella casa famiglia.



Nel respingere il reclamo, la Corte non ha accolto le osservazioni avanzate dalla difesa circa il diritto dei genitori a scegliere la scuola per i figli. Per Pillon si tratta di un punto rilevante: la controversia tocca infatti il confine tra le prerogative genitoriali e le decisioni dell’autorità giudiziaria in materia di tutela dei minori.



L’avvocato ha inoltre sottolineato che, a suo avviso, la decisione non tiene conto di orientamenti della giurisprudenza di legittimità che richiamano la “residualità” del collocamento extrafamiliare. Secondo questa linea interpretativa, il collocamento fuori dalla famiglia deve essere distinto come misura estrema e temporanea, con termini di durata chiari e motivati. Sulla mancata applicazione di tali principi la difesa ha preannunciato ricorso in Cassazione.



Nei prossimi giorni, ha spiegato Pillon, la parte ricorrente presenterà i motivi di impugnazione davanti alla suprema corte. L’obiettivo è ottenere una rivisitazione di alcuni passaggi decisionali della Corte abruzzese, in particolare quelli che riguardano i limiti e le garanzie cui dovrebbe attenersi il collocamento extrafamiliare.



Nonostante il rigetto del reclamo, la Corte ha confermato l’esistenza di un piano di rientro graduale già in corso. Il dispositivo del giudice ha dunque mantenuto le modalità progressive di ricongiungimento dei minori con la famiglia d’origine, previste dall’ordinanza del Tribunale minorile.



Secondo quanto riferito dall’avvocato, i bambini coinvolti partecipano a incontri con i genitori durante i fine settimana e in alcuni giorni feriali. Questi incontri, sempre nello schema del rientro graduale, sono descritti come momenti di crescita relazionale che i piccoli vivono con favore.



Pillon ha aggiunto che i minori attendono il rientro definitivo, che però rimane subordinato alle determinazioni dell’autorità giudiziaria e alle valutazioni tecniche già disposte nel procedimento.



La difesa impugnerà la decisione della Corte d’Appello davanti alla Cassazione; nel contempo il piano di reinserimento parziale prosegue, con i bambini che trascorrono tempo con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale.