Monica Busetto libera, le prime parole

La Corte d’Appello di Trento ha annullato la condanna a carico di Monica Busetto per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, decisione che ha consentito alla donna di lasciare il carcere dopo oltre un decennio di detenzione. La revoca è arrivata al termine del procedimento di revisione del processo.



Il delitto risale al 20 dicembre 2012: la vittima, 87 anni, fu trovata morta nel suo appartamento di via Vespucci a Mestre e privata di una collana d’oro. In seguito alle indagini la squadra mobile di Venezia arrestò Busetto, all’epoca operatrice socio sanitaria.



Due anni dopo un’altra donna, Susanna Milly Lazzarini, già accusata di altro omicidio, confessò l’assassinio per cui era condannata la Busetto. Nonostante tale confessione, Busetto era stata condannata e aveva scontato anni di carcere in base a una prova considerata determinante dal processo: una catenina rinvenuta in un portagioie della sua abitazione che, secondo gli accertamenti dell’epoca, conteneva tracce del Dna della vittima, quindi era possibile pensare un accordo tra le due donne per far gravare solo su una, già colpevole di un omicidio, il peso di entrambi gli assassinii, “salvando” l’altra.



Tutte le tesi sono cadute oggi grazie alla richiesta di revisione accolta si è imperniata proprio sul dubbio sulla cosiddetta prova regina. La difesa ha contestato la corrispondenza tra la collana sequestrata e quella sottratta a Taffi Pamio, sottolineando che il monile trovato è più corto rispetto a quello della vittima. È stato inoltre sostenuto che le tracce di Dna potrebbero essere il frutto di contaminazioni con altri reperti.



Per queste ragioni la Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’istanza di revisione, revocando la sentenza che aveva inflitto a Busetto una pena di 25 anni. La donna, 64 anni, ha potuto così lasciare il carcere di Verona e fare rientro a Venezia.



All’arrivo in città, ai microfoni del Tgr Veneto RAI, Busetto ha espresso sorpresa e sollievo. “Non me lo aspettavo, però la speranza non mi mancava mai perché sapevo che un giorno, o prima o dopo, la verità veniva fuori”, ha detto. “Ho pensato tante cose, però la speranza era l’ultima a morire. Oggi mi sembra una giornata più che felice. Vedere la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene e mi sono sempre state vicine. Mi sembra un sogno guardare, respirare e vedere la mia Venezia”, ha aggiunto.



Soddisfazione ed emozione sono state espresse anche dagli avvocati difensori, Alessandro Doglioni e Stefano Busetto, presenti alla vicenda legale dalla prima fase del processo, anche se in precedenza la Procura generale di Venezia aveva presentato a sua volta un’istanza di revisione, poi respinta.



Fino a questa mattina il caso risultava caratterizzato da due condanne distinte: oltre a quella ora revocata nei confronti di Busetto, persiste una sentenza a carico di Susanna Milly Lazzarini, che aveva confessato l’omicidio di Taffi Pamio e di un’altra anziana, Francesca Vianello.