Carcere Femminile Giudecca: 10 anni di attività di associazione Closer. Gli appuntamenti

Closer, l’associazione culturale veneziana nata nel 2016, celebra dieci anni di attività con una serie di appuntamenti pubblici che mettono al centro il rapporto tra cultura e detenzione femminile. Gli eventi si svolgeranno tra Mestre e Marghera, con una prima tappa il 17 novembre e la festa principale il 20 novembre al Centro Sociale Rivolta.



L’associazione è nata da un gruppo di giovani veneziani e dalla spinta di Giulia Ribaudo. Fin dall’esordio il progetto si è concentrato sulla Casa di Reclusione femminile della Giudecca, dove Closer organizza incontri con autori, laboratori artistici e iniziative editoriali rivolti alle donne detenute.



Tra le iniziative più riconoscibili c’è IAS — Interrogatorio alla Scrittura. Il format rovescia i ruoli tradizionali: sono le detenute a condurre gli interrogatori e a porre domande alle e agli scrittori. Quel modello ha permesso al pubblico esterno, in alcune occasioni, di entrare in istituto per assistere agli incontri.



Il primo ospite di IAS è stato Giorgio Fontana, già vincitore del Premio Campiello nel 2014. Nei successivi dieci anni il ciclo ha ospitato nomi come Veronica Raimo, Francesco Pacifico, Annalena Benini e Manuel Fior, e si è anche intrecciato con il festival Incroci di Civiltà, portando alla Giudecca autori tra cui Eraldo Affinati e Melania Mazzucco.



Dall’esperienza letteraria l’attività di Closer si è allargata. Sono nati laboratori creativi e progetti editoriali; fra questi PIOMBI, una newsletter mensile lanciata nel 2020 insieme a Severino Antonelli, che racconta il carcere attraverso storie, segnalazioni culturali e riflessioni critiche.



Negli ultimi anni l’associazione ha intensificato il dialogo anche fuori dalle mura carcerarie. Dal 2023 Closer ha promosso incontri pubblici con autrici come Vanessa Roghi e Valentina Calderone, e nel 2025 ha ospitato Valeria Verdolini. Parallelamente è nato SUTURA, un progetto di gruppi di lettura dedicati alla letteratura femminile e alla detenzione, realizzato con le librerie Giralibri, Heimat e MarcoPolo tra Venezia, Mestre e Marghera.



Lavorare direttamente con le donne detenute ha avuto anche una ricaduta sul quadro teorico e politico dell’associazione. L’esperienza quotidiana ha portato Closer a riconsiderare convinzioni diffuse sulla colpa, sulla sicurezza e sulla funzione della pena. Dall’osservazione delle storie emerse nei laboratori e negli incontri, l’associazione ha sviluppato una prospettiva critica e orientata a istanze abolizioniste, motivata dall’evidenza di legami tra detenzione, violenza, povertà e marginalità sociale.



Le celebrazioni del decennale cominciano martedì 17 novembre, alle 18.30, alla Sala Bertan di Punta San Giuliano a Mestre. In programma un incontro con Monica Giorgi — tennista, anarchica ed ex detenuta — a partire dal suo libro Domani si va al mare (Fandango). Giorgi dialogherà con Ivan Carozzi; l’appuntamento è organizzato insieme alla libreria Mare di Carta e Punta San Giuliano Eventi ed è ad ingresso gratuito.



La festa principale è fissata invece per venerdì 20 novembre al Centro Sociale Rivolta di Marghera. Si apre alle 17 con un momento pensato per favorire scambi tra associazioni e realtà che si occupano di carcere, diritti e giustizia. Alle 18 si svolgerà RISTRETTE, un incontro pubblico sulla detenzione femminile con Susanna Ronconi, ricercatrice e attivista impegnata sui temi delle politiche penali e della marginalità sociale.



Dopo l’incontro, alle 19.30, è prevista una cena collettiva — pizza e birra a sostegno delle attività dell’associazione, con una donazione suggerita di 20 euro. A partire dalle 21 cominceranno i concerti con ZIZA, FANGO in formazione live e FANGO in dj set; la serata proseguirà fino alle 2 di notte.



Le modalità di accesso al Rivolta prevedono ingresso a offerta libera fino alle 21; dopo tale orario è richiesto un contributo minimo di 5 euro. L’iniziativa è pensata come momento di incontro tra chi ha partecipato al progetto in questi anni e nuovi sostenitori della rete.



Per informazioni e contatti: info@associazionecloser.org