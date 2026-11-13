A Venezia e Mestre due incontri in biblioteca su Libereso: erbe aromatiche e fiori eduli con Claudio Porchia

Due appuntamenti in biblioteca, tra piante, cucina e memoria: il 24 e il 25 novembre le biblioteche di Mestre e di Venezia ospitano due incontri della rassegna “Fiorire insieme” dedicati al lascito botanico e gastronomico di Libereso Guglielmi. A guidare i programmi sarà il giornalista e scrittore gastronomico Claudio Porchia, che proporrà letture, racconti e approfondimenti sul rapporto tra natura e tavola.



La rassegna è promossa da Rete Biblioteche Venezia in collaborazione con Club Wigwam Giardini Storici Venezia e mira a trasformare gli spazi delle biblioteche in luoghi di divulgazione sul mondo vegetale. Gli incontri – condotti da Mariagrazia Dammico – esplorano temi che vanno dalla biodiversità all’uso culinario delle piante.



Porchia arriva alle biblioteche lagunari con un profilo che coniuga giornalismo e ricerca gastronomica. Ha collaborato con Libereso Guglielmi e dirige il Festival Nazionale della Cucina con i Fiori; il suo intervento si propone di restituire al pubblico pagine di esperienza diretta, aneddoti e strumenti per riconoscere e utilizzare piante e fiori commestibili.



Il primo incontro è in programma martedì 24 novembre alle 17 alla Biblioteca civica VEZ di Mestre, in piazzale Donatori di Sangue 10. Intitolato “A tavola con Libereso”, l’appuntamento è pensato come un ricordo dell’eredità di Guglielmi a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2016. Sarà l’occasione per ripercorrere il pensiero del «giardiniere di Italo Calvino» attraverso le sue pagine e le esperienze che ne hanno segnato il rapporto con la natura.



Particolare attenzione sarà dedicata alle erbe aromatiche e alle loro possibilità in cucina. All’incontro parteciperà Aromadomus di Albenga, una realtà specializzata nelle piante aromatiche che proporrà la propria esperienza nella conoscenza e nell’utilizzo di queste risorse vegetali. La presenza di un operatore del settore intende fornire un ponte concreto tra teoria e pratica.



Il secondo appuntamento si svolgerà mercoledì 25 novembre, sempre alle 17, nella Biblioteca del Centro Donna di Venezia. Con il titolo “Il giardino nel piatto”, la serata esplorerà il mondo dei fiori eduli: caratteristiche botaniche, proprietà sensoriali e possibili impieghi in cucina saranno al centro della presentazione di Porchia.



A integrare il quadro teorico ci sarà l’azienda agricola I Fiori di Castel d’Appio di Ventimiglia, impegnata nella coltivazione di fiori destinati all’uso gastronomico. La partecipazione dell’azienda offrirà al pubblico un esempio pratico di produzione, mostrando come la conoscenza delle piante si traduca in prodotti concreti e in nuove esperienze di gusto.



Entrambi gli incontri propongono un approccio multidisciplinare: testi, testimonianze e il contributo di chi lavora quotidianamente con piante ed erbe per mettere a fuoco il valore culturale, ambientale e alimentare della biodiversità. Le biblioteche diventano così luoghi di avvicinamento alla natura non solo come oggetto di contemplazione, ma come risorsa inserita nella vita quotidiana.



Le iniziative si inseriscono nel percorso della rassegna “Fiorire insieme”, che attraverso libri, incontri e testimonianze invita a osservare la natura da prospettive diverse.