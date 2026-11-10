Quando il corteggiamento diventa strumento: le “honey trap” tra politica e spionaggio

Nel mondo dell’intelligence l’appuntamento galante può avere scopi ben lontani dal sentimento: conquistare la fiducia per accedere a informazioni, documenti riservati o credenziali è una tattica nota come “honey trap”.

La strategia è stata praticata in forma organizzata: Markus Wolf, storico capo dei servizi segreti della Germania Est, mise in piedi una rete di agenti specializzati nella seduzione, i cosiddetti “Romeo”. Le loro controparti, definite “Giuliette”, non sempre erano consapevoli di partecipare a operazioni di spionaggio.

Una vicenda che portò conseguenze politiche rilevanti è quella del ministro britannico John Profumo e di Christine Keeler. I due iniziarono una relazione nel 1961; Keeler frequentava anche Yevgeny Ivanov, addetto navale sovietico sospettato di essere una spia. Quando lo scandalo emerse, Profumo negò davanti alla Camera dei Comuni la relazione, ma poi confessò di aver mentito al Parlamento e si dimise il 5 giugno 1963. Non risultarono fughe di informazioni provate, ma l’impatto politico fu significativo.

Più complesso e duraturo è il caso di Bernard Boursicot, funzionario dell’ambasciata francese a Pechino, e di Shi Pei Pu, cantante dell’Opera di Pechino. Incontratisi nel 1964, ebbero una relazione durata circa vent’anni; Boursicot era convinto che Shi fosse una donna, mentre Shi, interprete di ruoli femminili, gli nascose la propria identità.

Secondo l’accusa, Boursicot avrebbe passato documenti riservati dell’ambasciata a Shi, documenti che sarebbero poi finiti nelle mani dell’intelligence cinese. Dopo l’arresto a Parigi nel 1983, il diplomatico scoprì sia l’identità reale del partner sia il presunto coinvolgimento in attività di spionaggio. La vicenda ispirò l’opera teatrale M. Butterfly di David Henry Hwang, poi trasposta in film.

Questi episodi mostrano come il legame sentimentale possa essere sfruttato come leva di potere e informazione, con conseguenze che vanno dalla caduta politica ai processi internazionali.