Assoluzione definitiva per Massimo Galli nel filone sui concorsi alla Statale

Milano, 9 novembre 2026 — Si è chiusa con un’assoluzione definitiva la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Massimo Galli, l’infettivologo noto per il ruolo durante la pandemia di Covid, nel filone d’indagine sui presunti concorsi pilotati alla Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano.

Questa mattina la Corte d’Appello ha prosciolto Galli e il suo ex collaboratore Agostino Riva anche rispetto alla residua imputazione di falso, relativa a un verbale il cui orario non era stato rettificato.

I giudici hanno dichiarato che “il fatto non sussiste” e hanno annullato la condanna di primo grado a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, precedentemente inflitta.