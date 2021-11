Turista in vaporetto urla a veneziano di spostarsi altrimenti lo butta in acqua. Lettere

( In risposta alla lettera: “La colpa è dei veneziani”: non accetto più frasi come queste”. )

E’ verissimo ! Per i veneziani non è stato fatto nulla se non favorirne l’esodo, dovuto anche all’invivibilità attuale della città, oltre che alla crisi degli alloggi.

Credo comunque che siano parole che non verranno mai ascoltate, perché Venezia, povera, ormai è diventata una macchina per fare soldi.

Sono rimasta a Venezia e l’ho “umanizzata” e per questo l’amo tantissimo, ma ogni giorno la vita diventa più complicata.

I pochissimi veneziani rimasti rimangono chiusi in casa e quindi gli unici contatti, molte volte pesanti, si hanno con i turisti, che sempre più spesso sono arroganti e maleducati.

Ho vissuto un episodio particolarmente spiacevole in vaporetto (dove i veneziani molte volte non riescono nemmeno a salire) tra un veneziano e un foresto.

Quest’ultimo, alle lamentele del primo , che minacciava di non far partire il mezzo, poiché era già la seconda volta che non riusciva a salire in quanto strapieno, si è messo a gridare che se non si fosse tolto di mezzo l’avrebbe buttato in acqua!

Tutto questo davanti al personale ACTV rimasto impassibile!

Del resto anche loro pagano per una gestione della città lasciata in mano a persone incapaci

Marina

