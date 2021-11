“È vero. Venezia non è solo dei veneziani, ma deve essere preservata per i turisti, non consumata da loro!”. Lettere

È vero. Venezia non è solo dei veneziani.

È di tutti quelli che la amano e che possono capirla.

Non della marmaglia che si fionda a frotte verso San Marco ridendo e gridando, magari mangiando per strada o chiedendo: “Ma dov’è l’autobus per andare a San Marco”. È inutile dare “perle ai porci”!

La città deve essere preservata per i turisti, non consumata da loro!

Ormai siamo arrivati a colpevolizzare i veneziani che (con grande fatica economica) hanno la pretesa di continuare a vivere nella loro amata città.

E poi… Sappiamo quanto esiziali siano le economie basate su monoculture!

Basta un covid qualunque per distruggere il turismo.

Perché Venezia accanto al turismo, ma regolato nei flussi, non può aspirare ad essere sede di agenzie internazionali, centro direzionale, polo universitario internazionale, polo culturale e di studi innovativi…?

Non credo che chi ha scritto la lettera piena di disprezzo per gli abitanti di questa meravigliosa città, auspicando un aumento del turismo, ami Venezia o tantomeno cerchi di preservarla per il futuro.

Non credo sia un veneziano nato e cresciuto giocando nei campi e nelle calli…

Per lui Venezia è solo merce da sfruttare al massimo…

e domani? Chi se ne frega!

luna veneziana

(lettera firmata)

