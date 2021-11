“La colpa è dei veneziani”: non accetto più frasi come queste. Lettere

“Gli altri colpevoli, però, sono i veneziani stessi”.

Mi dispiace ma non accetto assolutamente frasi come queste! Non tutti i veneziani sono commercianti.

Ricordo alla persona che la causa principale dello svuotamento di Venezia è da imputarsi a una pluridecennale mancata politica abitativa a favore dei residenti e anche la liberalizzazione delle licenze ha fatto la sua parte.

Se lui o lei conosce persone che si sono “vendute” ai soldi io conosco molti che se ne sono dovuti andare o sono stati letteralmente buttati fuori dall’appartamento in cui vivevano da decenni.

E conosco tanti giovani coppie che avrebbero voluto farsi qui una vita, costruirsi qui un futuro e non hanno potuto farlo per mancanza di opportunità.

Io sono una delle ultime giovani coppie che è riuscita a comperare casa in centro storico grazie ad un bando comunale a fine anni ’90.

Mia sorella invece se n’è dovuta andare in terraferma 20anni fa perché non le hanno più rinnovato il contratto d’affitto.

Consiglio di riflettere bene prima di sputare simili sentenze.

lettera firmata

