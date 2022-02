“Sfogo di una veneziana in esilio”. Lettere

Sono veneziana… esodata da quando avevo 28 anni, costretta ad andar via da Venezia per gli affitti troppo cari.

Da bambina giocavo per strada, abitavo in una casa popolare piena di bambini e ovviamente c’era qualcuno che dava fastidio…, ma semo fioi e gavemo da jogar…

Non riconosco più la “mia ” città, aperta a tutte le culture e razze, comprese quelle che chiamate terroni …

mio papà era di Brindisi, orfano, arrivato a Venezia come mozzo di una nave mercantile, è stato accolto in casa da mio nonno che dopo la morte dell’unico figlio maschio, l’ha preso come ” fio de anima”….

Questi erano i veneziani, quelli che ora sono in estinzione….

Adesso ” xe’ tuti foresti ”.

Scusate lo sfogo di una veneziana in esilio.

Silvana

(lettera firmata)