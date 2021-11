Le colpe dei veneziani e dei ‘venezianassi’. Lettere

Il problema è complesso e serve fare chiarezza:

1) ci sono veneziani, che nulla guadagnano dal turismo e si salvano per miracolo nel vivere qui, e quelli che definisco “venezianassi” che hanno prostituito Venezia, evaso il fisco (e continuano a farlo, come certe note categorie), e l’hanno svenduta per i soldi.

Poi ci sono i non veneziani (multinazionali, albergatori, stranieri) che hanno comprato e sfruttato.

Infine ci sono farabutti di politici che hanno consentito tutto questo, e qui non c’entra destra o sinistra: nessuno ha salvato Venezia! Solo promesse, voti e parole!

2) è il mercato selvaggio del turismo e le leggi sulle locazioni affitti che porta alle attuali conseguenze:

se un veneziano che ha dei figli e stenta a vivere a Venezia perde i genitori e li lasciano una casa, cosa ne può fare?

a) affittarla, come sarebbe auspicabile, a dei residenti. Ma in questo caso guadagnerà meno, e se ne avrà bisogno per i figli, dovrà attendere anni prima di rientrarne in possesso, sempreché non gli capiti un farabutto che non gli paga l’affitto per anni, o, peggio, gliela occupa…

b) affittarla a turisti con affitti brevi, guadagnando di più, e senza problemi di rientrarne in possesso in caso di bisogno per i figli o necessità di venderla.

Ma è chi deve fare il “papà” (Comune, Regione, Stato) della città che deve stroncare questi “vizi” che rovinano la sua “famiglia” (i veneziani), che deve emanare norme, anche con la Legge Speciale, affinché queste storture che rovinano la città non siano più possibili.

E questo lo può fare sia aumentando il patrimonio edilizio pubblico, sia penalizzando gli affitti turistici e detassando quelli residenziali, sia garantendo il rientro in possesso degli immobili locati a residenti in caso di necessità, sia limitando i turisti, bloccando l’apertura di nuovi alberghi e la vendita di appartamenti per diventare “dependance” degli stessi affittacamere!

E invece i nostri “cari” politici:

– hanno promesso per decenni, ma mai realizzato, il blocco dei cambi di destinazione d’uso degli appartamenti e il blocco delle trasformazioni a scopo turistico,

– per liberare alloggi pubblici, anziché farne/acquisirne di nuovi, hanno modificato la legge che regola le locazioni pubbliche (L.R.39/2017) mandando in strada gente che aveva una decina di migliaia di euro in banca (magari dalla liquidazione, per garantirsi le spese della vecchiaia) perché “ricchi” (Isee maggiore di 35 mila euro),

-non hanno limitato il turismo, anzi, l’hanno incentivato agevolando così la trasformazione di alloggi residenziali in strutture ricettive,

– hanno regalato soldi della legge speciale (che erano una goccia nell’oceano dei prezzi) per l’acquisto (che pochi potevano permettersi) di una casa che dopo 20 anni avrebbero potuto vendere e magari diventava locazione turistica;

– hanno regalato soldi ai proprietari attraverso il fondo sostegno affitto agli inquilini, che magari poi sono pure stati sfrattati,

– non hanno stanziato finanziamenti adeguati consistenti per acquisire alloggi da destinare ai residenti (unico modo, nell’attuale mercato, per garantire la possibilità di un alloggio a Venezia a chi non è milionario).

– hanno fatto una legge regionale proprio per consentire l’apertura di affittacamere (B&B) che ha dato il colpo di grazia alla città!

IN POCHE PAROLE, UNA CITTÀ DOVE ARRIVANO MILIARDI DAI 30 MILIONI DI TURISTI ANNUI, NON È RIUSCITA A STANZIARE SOMME ADEGUATE E DECENTI PER SALVARE I SUOI ABITANTI…! PEGGIO DI COSI’…!

3) la colpa dei veneziani (puri, non “venezianassi”) è solo quella di avere un brutto vizio: mugugnare, “ciacolare”, ma non fare nulla. E infatti non hanno manifestato platealmente tutti assieme, non si sono arrabbiati davvero, non hanno presentato candidati politici affidabili scelti tra di loro. Mentre io vedo fare il putiferio, rischiando anche la galera, per una partita di calcio, ma nulla per la loro città…! A quando “gli ultrà” per Venezia…?

Spero prima che non sia troppo tardi: siamo quasi una “riserva indiana” (50 mila abitanti) e non vedo nessuno agire… Questa è la vera e unica colpa dei veneziani!

Prof. Fabio Mozzatto – Veneziano d.o.c.

(che si è sempre battuto, anche da solo…)

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “La colpa è dei veneziani”: non accetto più frasi come queste. Lettere

» leggi anche: “Venezia è destinata a diventare un museo, fatevene una ragione”. Lettere