Quattro scene quotidiane — la foto di una bambina condivisa dal padre, una donna anziana pronta a inviare denaro a un contatto visto solo in rete, una quattordicenne sollecitata a inviare un’immagine intima, un dodicenne vittima di ripetute aggressioni online — diventano il punto di partenza di un nuovo percorso formativo dedicato alla sicurezza digitale dei minori.

La Fondazione mondo digitale Ets e la Polizia di Stato hanno presentato “Dall’altra parte. Ogni storia ha due lati”, un progetto composto da sei videopillole realizzate dal videomaker Francesco Faralli. I contenuti affrontano sharenting, truffa romantica, adescamento, cyberbullismo, diffusione illecita di immagini intime e sextortion.

Ogni videopillola racconta una situazione fino al momento in cui il protagonista deve prendere una decisione; nella parte finale un operatore della Polizia postale e per la sicurezza cibernetica analizza il caso e fornisce indicazioni pratiche per riconoscere i segnali di rischio, tutelare le persone coinvolte e segnalare i canali a cui rivolgersi.

Le pillole sono inserite in un percorso on demand sulla piattaforma della Fondazione mondo digitale, affiancate da un kit didattico con schede di approfondimento, proposte di attività e materiali pensati per le famiglie. Il corso mira a rafforzare le competenze educative di docenti e genitori e a promuovere il dialogo con i più giovani.

Sono previste, inoltre, sessioni di prevenzione nelle classi — sia in presenza che online — con attività differenziate per fascia d’età e incontri di restituzione nelle scuole condotti dai docenti. Al termine del percorso i partecipanti potranno verificare le competenze acquisite e ottenere un attestato; per gli insegnanti è previsto anche il rilascio di un open badge.

I contenuti audiovisivi saranno impiegati come supporto alle attività di prevenzione e sensibilizzazione svolte dalla Polizia postale su tutto il territorio nazionale: incontri negli istituti di ogni ordine e grado, nelle parrocchie, negli oratori, nei centri di aggregazione giovanile e presso realtà associative, oltre che nelle varie campagne di educazione alla sicurezza digitale rivolte a studenti, genitori, docenti e alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’obiettivo dichiarato è rendere più immediata e coinvolgente la comprensione dei rischi della rete e le modalità per prevenirli.

24/11/2026