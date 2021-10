Tampone positivo in farmacia: “Ha frequentato qualcuno?”, “Ero al corteo no Green Pass senza mascherine”

L’accertamento di positività al Covid l’ha ricevuta dal farmacista, che l’ha sottoposta al tampone, dopo che la donna si era rivolta al medico per chiedergli un rimedio ai sintomi di un persistente raffreddore.

Al farmacista, che si è interessato alle sue condizioni di salute e che le ha chiesto se si fosse trovata in situazioni di assembramento, o avesse frequentato persone contagiate, non ha potuto evitare di ammettere di aver partecipato recentemente al corteo ‘No green pass’ di Padova che ha radunato il popolo dei convinti a non sottoporsi al vaccino e all’arbitrarietà del certificato verde.

E per meglio dimostrare le loro convinzioni i partecipanti alla manifestazione per l’occasione non hanno usato mascherine, non hanno rispettato i distanziamenti, in nome della loro interpretazione del diritto alla ‘libertà’.

E purtroppo la signora che si è presentata preoccupata in farmacia, da quel corteo ne è uscita contagiata, visto che per sua ammissione, altri posti affollati, non li aveva frequentati.

E così, Il dottor Andrea Collesei, presidente dei Farmacisti non titolari di Padova, che come i suoi colleghi nel corso del suo lavoro ha cercato di convincere i clienti a vaccinarsi, e che da mesi aveva registrato solo tamponi negativi, si è imbattuto in una circostanza di particolare disagio, anche perché la signora è uscita dalla farmacia senza proferire parola.

Il medico, che avrebbe voluto raccomandarle di tutelarsi, stare in casa, seguire con il suo medico di base il corso della pandemia, anche per evitare di contagiare altre persone, ha comunicato la diagnosi alla Regione per la tracciabilità, sperando che la signora si convinca per la sua e altrui sicurezza, a vaccinarsi.

I farmacisti svolgono un ruolo di prevenzione molto importante, faticoso, dietro le quinte, pur in trincea, talvolta in solitudine nell’affrontare le tante persone che si rivolgono loro per i farmaci ordinari, per ricevere consigli.

Le code si allungano mentre il telefono suona ininterrottamente e quelli che praticano anche il tampone devono trovare i tempi e per indossare la tuta di protezione, la visiera, i guanti e ovviamente la mascherina FFP2.

La mia farmacia, ricorda il dottor Andrea Collesei, “di tamponi ne fa come minimo trenta il giorno e in totale le farmacie padovane quotidianamente ne praticano migliaia, ma dal 15 ottobre la situazione sarà ancora più pesante. Noi cerchiamo continuamente di fare opera di convincimento per indurre gli indecisi a vaccinarsi, ma non sempre ci riusciamo».

Già oggi Padova sarà teatro, ancora una volta, del Movimento Veneto No green pass: l’appuntamento è alle 17.00 alla Stazione dei treni, dove i manifestanti, forse migliaia, arriveranno anche da altre città.

Il copione si suppone sia lo stesso che pare gratifichi i partecipanti al corteo e che la città non sembra gradire, una volta conosciuti gli eccessi, quali gli ignobili accostamenti tra vaccinazione di massa e le persecuzioni naziste verso il popolo ebraico.

[Andreina Corso – 02/10/2021]



