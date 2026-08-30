Alessandro Di Battista, leggeri segni di miglioramento. Sullo sfondo ancora scherno no-vax

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Alessandro Di Battista è stato colto da un malore durante un viaggio a Cuba e si trova ricoverato in condizioni giudicate gravi in un ospedale dell’Avana, dopo un primo ricovero a Santa Clara.



Il malore è avvenuto venerdì a Santa Clara, dove l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si era recato per realizzare una serie di reportage intitolati “La polvere del mondo” per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. Secondo la ricostruzione medica diffusa, Di Battista è rimasto per diverse ore privo di sensi; nella giornata di sabato ha però ripreso conoscenza e ha potuto parlare con il personale sanitario della struttura locale.

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Dalla clinica di Santa Clara il giornalista e attivista è stato trasferito in ambulanza all’Avana. È arrivato nella serata e, riferisce l’Ansa presente sul posto, si è presentato in condizioni di lucidità tale da rispondere alle domande di medici e infermieri. All’ospedale “Hermanos Ameijeiras” è stato accompagnato al 19esimo piano, dove gli sono stati immediatamente rilevati i parametri vitali e programmati ulteriori accertamenti specialistici.



Le cause del malore non sono state rese note dalle strutture sanitarie cubane né dalle fonti italiane che seguono il caso. Al momento il quadro clinico è in evoluzione e gli esami diagnostici che si stanno eseguendo dovrebbero chiarire la natura del problema e la compatibilità con un eventuale trasferimento in Italia.



Il governo ha attivato i canali istituzionali per seguire la vicenda. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato di essere in contatto con l’ambasciata italiana a Cuba e il ministero ha garantito assistenza a Di Battista e alla sua famiglia.

Palazzo Chigi ha confermato la disponibilità di un aereo sanitario per il rientro in Italia, precisando tuttavia che il trasferimento sarà valutato solo se le condizioni cliniche lo consentiranno e non comporteranno rischi per il paziente.

Sul posto si è recata anche l’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, per accertarsi sulle condizioni di salute e raccordare le informazioni con le autorità e la struttura sanitaria cubana. Da Roma, fonti di governo hanno spiegato che la decisione sul rimpatrio verrà presa esclusivamente sulla base del parere dei medici.



La notizia del ricovero ha suscitato apprensione nel Movimento 5 Stelle. In una nota il partito ha dichiarato di aver appreso la vicenda con grande preoccupazione, chiedendo aggiornamenti e manifestando vicinanza alla famiglia dell’ex deputato.



Sui social network, purtroppo, la vicenda ha rapidamente assunto anche toni polemici: nonostante le informazioni cliniche incomplete, si è attivata la galassia No Vax, che ha rilanciato un vecchio post di Di Battista del dicembre 2021. In quel messaggio, l’ex deputato riferiva di aver contratto il Covid insieme alla compagna nel corso delle festività natalizie nonostante avesse effettuato la terza dose del vaccino anti-Covid.



Tra i primi a ripubblicare lo screenshot del 2021 è stato un soggetto che ha accompagnato la condivisione con un messaggio di apparente solidarietà e diversi hashtag riferiti ai vaccini. Episodi simili di speculazione sui social erano già avvenuti in occasione di fatti che avevano coinvolto altre figure pubbliche.