Covid, il test nelle farmacie: in Veneto oltre mille positività scoperte

Covid, il test nelle farmacie: sono oltre 30 mila, 1.015 dei quali positivi, i tamponi rapidi effettuati in 361 farmacie venete da inizio gennaio ad oggi.

A poco più di un mese dall’avvio del servizio la media quotidiana è di oltre 800 tamponi, che sale a circa 1.500 nei primi giorni di febbraio.

I dati della Regione Veneto sono

riferiti oggi da FederFarma e riguardano l’operatività delle farmacie territoriali nella lotta al Covid-19 tramite il monitoraggio della popolazione asintomatica, che non rientra quindi nel circuito dei pazienti dichiaratamente affetti dalla patologia o portatori di sintomi da comprovare.

“Il dato è rimarchevole – commenta Andrea Bellon, presidente di FederFarma Veneto – ed evidenzia una prassi ormai consolidata. Di notevole importanza

anche il dato relativo ai positivi, poco più del 3%: questo significa che abbiamo individuato molti asintomatici, che altrimenti avrebbero potuto contagiare migliaia di persone. E’ evidente che il cittadino ci riconosce come l’operatore sanitario al quale riferirsi in modo veloce ed efficace per ottenere in tempi rapidissimi l’esito del tampone, necessario in molti casi per il lavoro, per le attività sportive e in generale per avere la sicurezza di non essere contagiati”.

“Qualora nelle farmacie si riscontrasse un aumento della positività negli asintomatici, la Sanità regionale potrà disporre di dati certi, altrimenti ‘invisibili’, sui quali calibrare le strategie più opportune”, conclude.