Svolta nel processo a Como: il compagno ammette improvvisamente il femminicidio

Un colpo di scena ha segnato l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Como nel processo per la morte di Ramona Rinaldi. Il 35enne imputato, fino ad oggi sempre dichiaratosi innocente, ha improvvisamente ammesso di essere lui l’autore dell’omicidio della compagna, avvenuto nel febbraio 2025 nell’abitazione condivisa a Veniano.



La donna era stata trovata in bagno, impiccata, con l’ipotesi che l’atto fosse stato simulato per far passare la morte per un gesto estremo. L’uomo si trova in carcere dal luglio dell’anno scorso e si era finora rifiutato anche di sottoporsi a perizia psichiatrica.



La confessione è arrivata al termine delle deposizioni di periti e consulenti chiamati a valutare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto. Re ha chiesto di rendere dichiarazioni spontanee e ha ammesso le proprie responsabilità davanti al collegio giudicante presieduto dal presidente Carlo Cecchetti.



Secondo il racconto reso in aula, la sera dell’episodio si era coricato a mezzanotte. Al risveglio, avrebbe incontrato la compagna in cucina, l’avrebbe abbracciata e, dopo un lungo pianto, si sarebbe reso conto che lei non respirava più. La dichiarazione ha destato forte commozione in tribunale, scatenando reazioni immediate tra i presenti.



Sotto choc è apparsa anche la difesa. L’avvocato Alessandra Angelelli ha detto di non essersi aspettata quella svolta e di aver reagito emotivamente alla confessione del cliente. Ha spiegato di aver percepito nell’aula una sofferenza intensa e che, incontrando nuovamente Re a San Vittore, si trova di fronte a un uomo che oggi appare diverso rispetto al passato.



Il confronto avvenuto in aula tra gli specialisti della salute mentale potrebbe aver scatenato il crollo dell’imputato. I consulenti non hanno trovato pieno accordo sulle condizioni psichiche di Re al momento del delitto: il perito della Corte, Nicola Poloni, ha diagnosticato un vizio parziale di mente; il consulente della difesa, Giuseppe Sartori, ha invece parlato di vizio totale; l’esperto nominato dalla pubblica accusa ha ritenuto invece che l’uomo fosse capace di intendere e di volere.



Alla vigilia della confessione, Re si era sempre detto innocente e aveva rifiutato le perizie. Poco prima di lasciare l’aula, ha riferito alla propria legale di voler ora confrontarsi con gli psicologi. L’avvocato ha interpretato questa richiesta come un segnale di bisogno di aiuto e di volontà di intraprendere un percorso terapeutico.



A seguito delle nuove dichiarazioni dell’imputato, le parti in causa hanno concordato di svolgere un supplemento di perizia. Gli approfondimenti tecnici saranno formalizzati nell’udienza fissata per il 2 dicembre, data che era già prevista per la discussione finale prima della sentenza.



Il processo prosegue quindi con un iter riaperto da una confessione inattesa, mentre resta confermato il quadro accusatorio relativo alla morte di Ramona Rinaldi avvenuta nella loro casa a Veniano.