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Mattarella concede tre provvedimenti di grazia parziale, tra i destinatari il gioielliere Guido Gianni

Il Presidente Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia parziale, tra cui per il gioielliere Guido Gianni, con residuo di pena inferiore a quattro anni.

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a cura di: Redazione
Sergio Mattarella oggi a Venezia
Il Presidente Sergio Mattarella

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia parziale.

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Tra i destinatari figura il gioielliere Guido Gianni, condannato a dodici anni e quattro mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell’ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima. Per effetto del provvedimento la pena di Gianni è stata ridotta in modo da lasciare un residuo detentivo inferiore a quattro anni.

Questo esito consente al competente Tribunale di sorveglianza di valutare l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario.

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Anche gli altri due provvedimenti firmati dal Capo dello Stato sono di natura parziale e riducono la pena. In questi casi i beneficiari sono persone identificate solo con le iniziali, entrambe condannate per reati connessi a stupefacenti.

La vicenda di Gianni, si segnala, richiama il caso di Roggero.

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