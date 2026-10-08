Mattarella concede tre provvedimenti di grazia parziale, tra i destinatari il gioielliere Guido Gianni

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia parziale.

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Scopri come fare

Tra i destinatari figura il gioielliere Guido Gianni, condannato a dodici anni e quattro mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell’ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima. Per effetto del provvedimento la pena di Gianni è stata ridotta in modo da lasciare un residuo detentivo inferiore a quattro anni.

Questo esito consente al competente Tribunale di sorveglianza di valutare l’eventuale applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario.

Anche gli altri due provvedimenti firmati dal Capo dello Stato sono di natura parziale e riducono la pena. In questi casi i beneficiari sono persone identificate solo con le iniziali, entrambe condannate per reati connessi a stupefacenti.

La vicenda di Gianni, si segnala, richiama il caso di Roggero.