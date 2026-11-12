“Se domani non torno”, il film su Giulia Cecchettin, in testa ai film più visti

Il film sul femminicidio Se domani non torno continua a dominare la classifica dei botteghini italiani: il 11 novembre ha incassato 290.549 euro, confermandosi in testa in una giornata che ha registrato complessivamente 951.621 euro di introiti e 149.389 spettatori.



I dati raccolti da Cinetel su 2.616 schermi segnano un aumento del 28% rispetto al mercoledì dello scorso anno (12 novembre 2025) e del 25,5% rispetto a sette giorni prima. La media per titolo della giornata si attesta quindi su valori in ripresa.



Se domani non torno ha ottenuto una media sala di 702 euro distribuita in 414 cinema. Il film arriva così a un totale settimanale di 2.687.189 euro, cifra che comprende l’incasso dell’anteprima nazionale con le scuole del 3 novembre. L’attenzione delle istituzioni scolastiche e il lavoro con gli istituti hanno contribuito alle buone performance nelle sale durante la settimana.



Al secondo posto resiste Dio ride, che ha chiuso la giornata con 120.849 euro, registrando un calo contenuto del 15% rispetto al mercoledì precedente. Il titolo di Giovanni Veronesi, interpretato da Pierfrancesco Favino e ambientato in un contesto storico, ha raccolto una media di 297 euro in 407 schermi. Dal 29 ottobre il film ha raggiunto 3.087.812 euro complessivi. Tra gli elementi da monitorare nei prossimi giorni, l’affollarsi di nuove uscite italiane che potrebbero ridefinire la competitività del terzo weekend.



Al terzo posto si è piazzato Wild Horse Nine con 117.457 euro e una media di 340 euro in 345 sale. La pellicola di Martin McDonagh totalizza in una settimana 1.231.115 euro, sostenuta dal passaparola che ne alimenta la permanenza nelle programmazioni.



Più staccato, Un tranquillo funerale di famiglia ha raccolto 48.142 euro, segnando un calo del 31% rispetto a sette giorni fa ma beneficiando comunque di un buon passa parola. La commedia nera di Massimiliano Bruno, presente in 310 cinema con una media di 155 euro, raggiunge un incasso complessivo di 1.752.146 euro dal 29 ottobre.



Tra i film che hanno superato la soglia del milione di euro in sette giorni c’è anche il titolo d’animazione Il gatto col cappello, quinto nella giornata con 41.572 euro e una media di 139 euro in 299 sale. Il totale settimanale per il film dei Warner Bros. Animation Studios è di 1.070.918 euro.



In sesta posizione si colloca Hope, con 38.538 euro e una media di 193 euro in 200 cinema. Il film del regista sudcoreano Na Hong-Jin, che miscela action, fantascienza e horror, ha raggiunto in una settimana 505.176 euro.



Settimo il docufilm George Michael: The Faith Tour, che ha incassato 36.244 euro con una media di 185 euro in 196 sale; il totale in sei giorni è di 283.861 euro.



Nell’ottava posizione figura Clayface, che ha portato a casa 10.756 euro (-50%) con una media di 143 euro in 131 cinema; il film dei DC Studios ha totalizzato dal 22 ottobre 1.794.955 euro.



Al nono posto troviamo Wildwood – I segreti del bosco proibito, in stop motion, con 17.025 euro (-56%) e una media di 174 euro in 98 sale. Lo studio Laika ha visto il suo titolo raggiungere il traguardo di 1.018.301 euro dal 22 ottobre.



A chiudere la top ten è Ragione e sentimento, che ha incassato 16.004 euro con una flessione del 73% e una media di 150 euro in 107 cinema; il totale dal 22 ottobre è di 1.691.211 euro.