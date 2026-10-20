A Mestre il 23 ottobre va sotto processo “Il lupo”: attori, magistrati e avvocati in aula

Un lupo sul banco degli imputati: non una cronaca giudiziaria reale, ma una rappresentazione processuale che mette sotto la lente il rapporto tra esseri umani e fauna selvatica. Venerdì 23 ottobre, dalle 17 alle 19, l’Auditorium Centro Congressi Venezia a Mestre ospiterà il primo “Processo al lupo”, una simulazione aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming.



L’iniziativa è promossa dalla Commissione per i Diritti degli Animali della Camera Penale Veneziana insieme al corso WHALE dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con il coinvolgimento di LNDC Animal Protection. Sul palco, oltre a figure istituzionali, compariranno magistrati, pubblici ministeri, avvocati e testimoni che ricostruiranno la vicenda cui è chiamato a rispondere il Canis lupus.



Il ruolo del lupo sarà interpretato dall’attore Moreno Corà. Nato e cresciuto sull’Altopiano di Asiago, Corà ha spiegato di avvicinarsi al personaggio attingendo all’improvvisazione per restituire una dimensione più autentica dell’animale: nella simulazione il lupo è accusato di avere ucciso il vitello di un allevatore e di essere stato ferito da un cacciatore che non lo ha ucciso.



La forma scelta è quella del processo pienamente simulato, con funzioni giudiziarie e difensive svolte da professionisti: la difesa sarà curata dall’avvocata Monica Gazzola e dall’avvocato Michele Pezone, quest’ultimo responsabile dei diritti animali per LNDC Animal Protection. Sul banco degli imputati e nelle testimonianze si cercherà di esplorare non solo la responsabilità dell’animale, ma anche le responsabilità umane e politiche che intercettano il conflitto tra attività rurali e presenza di fauna selvatica.



Per gli organizzatori l’obiettivo è contribuire a un confronto più informato sul tema, sottraendo il dibattito pubblico alla semplificazione e alla polarizzazione. Francesca Lacchin, presidente della sezione veneziana di LNDC e referente della Commissione, ha ricordato che l’evento nasce dall’esigenza di dare spazio a un’analisi giuridica e culturale su un animale spesso al centro di rappresentazioni che ne enfatizzano il lato conflittuale. La Camera Penale Veneziana, si sottolinea, è al momento l’unico organismo forense ad aver istituito una Commissione dedicata esclusivamente ai diritti degli animali.



Anche a livello nazionale l’argomento è di stretta attualità. Piera Rosati, presidente nazionale di LNDC Animal Protection, ha richiamato l’attenzione sulle recenti proposte legislative in materia di caccia, definite dagli organizzatori come capaci di ampliare le possibilità di esercizio venatorio e di rimettere in discussione alcuni strumenti di gestione della fauna. Rosati ha inoltre sottolineato la necessità di contrastare la disinformazione che alimenta paura e violenza contro i lupi, promuovendo invece approcci basati sulla conoscenza e sulla tutela della biodiversità.



Nel corso dell’evento verranno affrontati anche aspetti concreti della convivenza: misure di prevenzione, pratiche di gestione degli allevamenti, frammentazione degli habitat, disponibilità di prede naturali e l’effetto delle attività umane sul territorio. A confrontarsi su questi temi saranno, oltre agli avvocati e ai magistrati in scena, consulenti tecnici e testimoni chiamati a ricostruire il quadro delle interazioni tra uomo e fauna selvatica.



L’incontro è aperto a tutti. Per gli avvocati è previsto il riconoscimento di due crediti formativi, validi esclusivamente per la partecipazione in presenza e subordinati all’iscrizione tramite il Portale della Fondazione Benvenuti. L’evento sarà fruibile anche in diretta streaming sul canale indicato dagli organizzatori, con registrazione integrale della simulazione.