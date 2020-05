Mestre, ‘spesa sospesa’ di detersivi per persone in difficoltà

Mestre: ultimo, in ordine di tempo, episodio di civiltà e solidarietà attraverso il meccanismo della ‘spesa sospesa’

L’iniziativa in un negozio che vende prodotti per l’igiene personale e della casa, in collaborazione con la Protezione civile del Comune di Venezia, e legata all’emergenza Covid19.

Chi lo desidera può acquistare i prodotti e poi metterli in un apposito cesto da dove possono poi essere presi da altri cittadini che ne hanno necessità, senza dover pagare.

L’iniziativa è stata salutata questa mattina dall’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, che si è recato sul posto per il suo plauso e sostegno.