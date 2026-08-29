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Plantasia diventa “Bosco del Cambiamento”: le fondazioni Lotus e Youth & Future lanciano l’accordo per Milano

Plantasia, l’ex cava di Milano, si trasforma in Bosco del Cambiamento: natura, musica e giovani con Fondazione Lotus e Youth & Future.

Federico Fortesa
a cura di: Federico Fortesa
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Dal palco del Teatro Romano di Verona è arrivato l’annuncio: Fondazione Lotus ETS e Youth & Future – Parola ai Giovani APS uniranno i loro percorsi per trasformare Plantasia, il progetto milanese di riqualificazione, nel “Bosco del Cambiamento”. A comunicare l’alleanza sono stati Elisa e Giovanni Caccamo, fondatori rispettivamente delle due organizzazioni.


L’intesa punta a intrecciare ambiente, partecipazione giovanile, arte e innovazione sociale. Plantasia — nato a Milano grazie al contributo del Comune e sviluppato con Music Innovation Hub — diventerà il primo laboratorio concreto di questo approccio integrato, passando da semplice riqualificazione a spazio di sperimentazione sociale e ambientale.

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Il sito interessato è l’ex cava di via Quarenghi, nel Municipio 8 di Milano: circa 40.000 metri quadrati di proprietà comunale. L’idea ha radici nell’esperienza del concerto di Elisa a San Siro, che i promotori intendono trasformare in una legacy permanente per la città, combinando natura e linguaggi sonori in un “Parco Sonoro”.


La parte tecnica del progetto entrerà nel vivo a settembre 2026 con le indagini e gli approfondimenti preliminari necessari alla sperimentazione del fitorimedio. Si tratta di una Nature-Based Solution che utilizza piante selezionate per contribuire al recupero di terreni degradati o contaminati. La selezione e la messa a dimora delle specie previste sono programmate per la primavera 2027; già nei prossimi mesi è invece prevista la semina di un primo prato fiorito su una porzione dell’area.

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Il Comune di Milano ha stanziato circa 300.000 euro per il piano di caratterizzazione ambientale e per l’analisi di rischio sito-specifica. La raccolta fondi promossa dalle organizzazioni non profit ha finora raggiunto 136.000 euro e punta a raccogliere 200.000 euro entro il 31 dicembre 2026, sovvenzionando la sperimentazione su una prima porzione compresa tra 1.700 e 2.000 metri quadrati.


Al progetto partecipano diversi soggetti istituzionali e della filiera culturale. Music Innovation Hub – Impresa Sociale è tra i motori dell’iniziativa, mettendo a disposizione competenze e relazioni del settore musicale. Fondazione Cariplo e Fondazione di Comunità Milano sostengono il progetto sia tecnicamente sia attraverso la raccolta fondi. Assoconcerti è tra i partner coinvolti per il raccordo con la filiera degli eventi musicali.

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L’aggiunta di Youth & Future introduce un asse culturale ed espressivo che valorizza la voce dei giovani. I “Boschi del Cambiamento”, realizzati in collaborazione con Associazione Arte Continua e Fondazione Sylva, prevedono installazioni artistiche in natura e la valorizzazione di testi redatti da ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Le opere saranno firmate da maestri contemporanei già coinvolti nel progetto, in dialogo con i contributi delle nuove generazioni.


Youth & Future porta con sé un percorso avviato nel 2021: migliaia di risposte di giovani a domande sul tipo di cambiamento desiderato. Il libro Manifesto for Change, corollario di questa esperienza, è stato presentato il 20 marzo 2025 alla General Assembly delle Nazioni Unite a New York, con una prefazione di Papa Francesco e la partecipazione di 5.000 giovani provenienti da oltre 142 Paesi.


Tra gli artisti che hanno aderito al progetto figurano nomi noti della scena contemporanea: Mimmo Paladino, Maurizio Cattelan, Arnaldo Pomodoro, Michelangelo Pistoletto, Emilio Isgrò, Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Francesca Cataldi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Mario Ceroli e Fabrizio Plessi.


I promotori sottolineano che Plantasia non vuole limitarsi a Milano. L’obiettivo è consolidare la sperimentazione cittadina, rafforzare la raccolta fondi e valutare la replicabilità del modello in altre città, coinvolgendo amministrazioni locali, comunità, filiera musicale e artisti.


Per sostenere le attività in corso, cittadini e imprese possono contribuire al Fondo Plantasia – Parco Sonoro della Fondazione di Comunità Milano:
https://www.fondazionecomunitamilano.org/fai-una-donazione/?dona=Fondo+Plantasia+-+Parco+Sonoro.

( aggiornato il
Federico Fortesa
Federico Fortesa
Non sono un giornalista, sono informatico ma il web è il mio mondo e le etichette non mi piacciono... Amo stare tra la gente e seguo tutti gli eventi e gli appuntamenti che posso. La mia mail qui: federico_f@lavocedivenezia.it
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