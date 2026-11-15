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Scomparsa improvvisa di Luca Tonan: il cordoglio della Questura di Venezia

Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, insieme al personale della Questura ed ai colleghi della Polizia di Stato della provincia, in particolare del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica, si stringe al dolore dei familiari per la prematura scomparsa a 58 anni, del Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Tonan. Nell’ultimo periodo della sua attività professionale, […]

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a cura di: Riceviamo e pubblichiamo
Questura di Venezia
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Il Questore di Venezia, Antonio Sbordone, insieme al personale della Questura ed ai colleghi della Polizia di Stato della provincia, in particolare del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica, si stringe al dolore dei familiari per la prematura scomparsa a 58 anni, del Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Tonan.

Nell’ultimo periodo della sua attività professionale, si è distinto per l’impegno nel contrasto alla pedopornografia e al cyberbullismo, tra cui sicuramente rileva l’assidua partecipazione alla campagna di sensibilizzazione “Una vita da Social“.

Il collega è stato un Poliziotto dotato di elevate capacità professionali e morali, che ha saputo farsi apprezzare da tutte le persone che hanno avuto l’onore di lavorare e collaborare con lui.

La sua prematura scomparsa lascia un’incolmabile sensazione di vuoto e costernazione in tutti i colleghi.

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