Storia azzurra a Indian Wells: Errani e Paolini in finale di doppio alle WTA Finals

15 novembre 2026 — Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una pagina storica per il tennis italiano: si sono qualificate per la finale del doppio alle WTA Finals di Indian Wells, la prima coppia azzurra a raggiungere l’ultimo atto del torneo.

Le due italiane hanno battuto in semifinale la coppia formata dalla cinese Hanyu Guo e dalla francese Kristina Mladenovic, terze teste di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco.

La partita ha confermato la solidità mostrata dalle azzurre nel torneo: Errani e Paolini avevano chiuso il girone al primo posto con tre vittorie su tre. Nel secondo set, sotto 4-1, hanno cambiato ritmo e conquistato cinque game consecutivi per completare la rimonta e chiudere il match.

«Da quel momento siamo state più aggressive, abbiamo iniziato a spingere di più la palla», ha spiegato Jasmine Paolini a fine partita, indicando la svolta del set decisivo. Per Errani la chiave sarà mantenere fiducia: «Dobbiamo credere in noi stesse», ha detto la veterana.

Le campionesse olimpiche sono state anche l’ultima coppia a staccare il pass per le Finals: il biglietto per Indian Wells è arrivato dopo la semifinale raggiunta a Tokyo, dove hanno poi conquistato il loro primo titolo stagionale.

In finale, in programma nella stessa serata dopo la finale di singolare tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva (prevista per le 21:00 ora italiana), Errani e Paolini affronteranno la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend, seconde teste di serie. Siniakova e Townsend hanno ottenuto il pass battendo Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, considerate tra le favorite, con il punteggio di 7-6(4), 6-3 nella seconda semifinale.

Le azzurre arrivano all’ultimo match della kermesse avendo già superato Siniakova e Townsend nella fase a gironi, in una partita vinta in rimonta al match tie-break. Su quel precedente e sulla fiducia conquistata si baserà la sfida per il titolo.