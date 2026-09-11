Luna Darin, veneziana artista delle perle, muore di West Nile prima del suo documentario alla Mostra

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Venezia. Sarebbe dovuta essere la giornata in cui il suo mestiere e la sua storia sarebbero approdate sul grande schermo. È invece diventata il ricordo di una vita che si è spenta troppo presto: Luna Darin, 37 anni, erede di una famiglia di perlai veneziani e protagonista del documentario Custodi. L’eredità culturale di Venezia, è morta il 9 settembre a causa delle complicazioni legate al virus West Nile, un giorno prima della proiezione al Lido.



Il film, realizzato per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia, ritrae due antiche arti locali: la lavorazione delle perle di vetro e il merletto di Burano e Pellestrina. Darin era tra i volti scelti per raccontare la tradizione dei perlai, una bottega di famiglia che le aveva trasmesso mestiere e passione.

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La giovane era stata punta da una zanzara verso la fine di agosto. L’infezione da West Nile si è rapidamente aggravata, un decorso reso ancor più drammatico dalla presenza di una malattia autoimmune con cui conviveva da anni e che veniva gestita con terapie farmacologiche.



Dopo il primo ricovero all’ospedale Civile di Venezia, le condizioni di Luna sono peggiorate e i medici hanno disposto il trasferimento in un centro specialistico a Padova. I sanitari hanno valutato anche la possibilità di un trapianto, strada che però non è stata percorribile; mercoledì la donna è deceduta.



La proiezione di giovedì 10 settembre allo spazio Eventi dell’Hotel Excelsior, prevista nel programma dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia, si è trasformata in un omaggio. Al Lido erano presenti i genitori di Luna, Liliana e Paolo, per assistere alla presentazione dell’opera che racconta anche il loro mondo.



La madre, visibilmente commossa, ha detto di aver trovato la forza per partecipare alla serata perché il film è soprattutto la storia della figlia. La presenza in sala di familiari, colleghi e rappresentanti della comunità artigiana ha reso la proiezione un momento di ricordo collettivo.



A parlare della perdita è stata anche Marisa Convento, presidente del Comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane. Convento ha sottolineato come Luna fosse già una figura attiva e apprezzata tra i maestri perlai malgrado la giovane età. Il suo carattere solare, il rispetto per i colleghi e l’impegno nella bottega l’avevano resa una presenza riconosciuta nel circuito artigianale locale.



Negli ultimi mesi la donna era impegnata nell’avvio di un nuovo laboratorio, progetto che per lei rappresentava l’inizio di una nuova fase professionale. L’apertura dello spazio era vista come un passo importante per consolidare la propria attività e per trasmettere la tecnica alle generazioni future.



La morte improvvisa della ragazza ha sorpreso non solo familiari e colleghi ma anche gli operatori sanitari per la rapidità del peggioramento clinico. Per fare chiarezza sulle cause del decesso è stata disposta l’autopsia, mentre le indagini epidemiologiche dell’Ulss 3 hanno invece definito il caso come isolato.



Sulla base degli accertamenti finora condotti, dall’azienda sanitaria hanno comunicato che non sono previsti interventi di disinfestazione straordinaria, in conformità alla normativa vigente.