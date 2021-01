Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: flirt in arrivo?

Al Grande Fratello VIP potrebbe presto nascere un flirt: tra Rosalinda Cannavò (“Adua Del Vesco”) e Andrea Zenga c’è già aria d’intesa. Dopo il gelo con il fidanzato Giuliano Condorelli, la siciliana ha confidato a Samantha De Grenet di essere attratta dal figlio dell’ex portiere della Nazionale. La soubrette ha così vestito i panni di “cupido” per capire se l’interesse è corrisposto.

La simpatia di Rosalinda Cannavò per Andrea Zenga

Il rapporto tra Rosalinda e Giuliano sembrava già in bilico finché, a confermare i dubbi della siciliana, è arrivata la comunicazione che quest’ultimo vorrebbe “una pausa”. La De Grenet ha cercato di risollevarla: “mettiamo Rosy al centro della vita di Rosy – ha detto – Pensiamo positivo, pensiamo che lui abbia fatto delle riflessioni simili alle tue, che deve esserci una concettualità, che devono esserci comunque dei cambiamenti veri, tangibili, chiari. Se lui arriva a questa cosa bene, sennò non puoi perdere tempo”.

Samantha De Grenet ha quindi parlato di un “flash” chiedendo a Rosalinda se “ci avesse pensato” e lei, sorridente, ha annuito. “Vedi che io ti leggo?” ha continuato la De Grenet, chiedendo a Carlotta Dell’Isola di “non farsi scoprire” perché “due parole sono troppe”.

Samantha De Grenet indaga

Samantha ha iniziato a tastare il terreno: “Parliamo di amore – ha proseguito – per esempio, i primi baci… L’emozione del primo bacio, in generale. La sensazione del primo, ‘oddio adesso mi bacia’… io me lo immagino già”. La Cannavò, imbarazzata, si è rifugiata in un “dai”…”. “Quando c’è un incontro – ha continuato la De Grenet – di due persone che sono molto simili, delicate, riservate, timide a loro modo… È molto lungo il processo, ma quel processo è tutto un’emozione. Poi il primo bacio, la prima volta che ti mette la mano nei capelli”. Rosalinda ha chiuso gli occhi e, pregustando quel momento, ha commentato “che bello”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si piacciono?

Proprio in quel momento è arrivato Andrea Zenga ma Samantha non si è interrotta, anzi. “Poi immaginati uno bello, alto – ha detto – che quando ti abbraccia ti protegge. Poi se c’ha il bel braccio, il bel fisico, lo senti, che puoi addormentarti tra le sue braccia. Si toglie la maglietta, gira per casa e tu lo guardi e dici ‘uao'”: Rosalinda Cannavò si è buttata sul divano ancora più imbarazzata di prima mentre Zenga, ignaro che alludesse lui, è rimasto ad ascoltare. Così la soubrette gli ha chiesto quali fossero le sue sensazioni legate all’innamoramento. “Beh, allora – ha risposto – io al primo bacio le farfalle non le sento. Cioè, le farfalle le sento dopo”. Al che la De Grenet ha proseguito: “Cioè tu vedi una donna, una ragazza, una giovane donna che conosci, che hai modo di vederla. E ti rendi conto che questa persona ti piace, però non sai ancora come possono evolvere le cose, però a te questa persona piace. Poi ti rendi conto che puoi osare, quindi c’è l’attesa. E quell’attesa lì che dici ‘posso osare perché posso fare il passettino’, le sensazioni quali sono?”.

Andrea Zenga ha replicato: “Se mi piace una, già dal momento che accetta di uscire c’è emozione, hai voglia! Poi gli sguardi, magari anche lei un po’ timida, che si vede che le piaci, poi il bacio, il messaggino dopo ‘sono stata bene’… A me la conferma arriva dopo, nel senso che c’è voglia da entrambe le parti di sentirsi, di fare le cose insieme, di coinvolgersi”.

Lo sguardo di Rosalinda Cannavò era tutto un programma: Andrea Zenga capirà?

