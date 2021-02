Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il bacio dopo la diretta

Era ormai da tempo che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si giravano attorno. Nell’ultima settimana, poi, i due erano anche arrivati a “dichiararsi”, a stringersi e coccolarsi senza mai valicare il “limite” imposto dalla siciliana. Proprio ieri sera, però, è arrivata la diffida del fidanzato, Giuliano Condorelli, che ha intimato il Grande Fratello VIP a non parlare più di lui: un comunicato che la gieffina ha interpretato come un “via libera”. E così, messa alle spalle una relazione di 10/11 anni, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è scattato il bacio.

La gelosia di Dayane Mello

Dopo la diretta, tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è scattato un diverbio per la nomination a Giulia Salemi. “Non è bello quello che hai fatto – ha sbottato Dayane – eri sua amica e l’hai nominata: sono 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me?“. La “gelosia” per Andrea Zenga ha spinto la brasiliana nella “camera blu”. “Questa era la mia prima stanza, quindi sono ritornata – ha esclamato – da stasera ognuno per conto suo e basta. Alla scaramanzia non credo neanche morta: sto nel letto dell’eliminato”.

Il bacio tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò si è confidata con Andrea Zenga: “Non mi piace che Dayane mi faccia la morale. Io ho bisogno di un’amica che non mi giudichi, come Samantha ad esempio. È da giorni che Dayane mi sta puntando il dito contro“. I due sono finiti nello stesso letto e, una volta spente le luci, è scattato il primo bacio: non sulla guancia ma un vero “limone”, come l’ha definito Biccy.it. Definitivamente archiviata, quindi, la relazione tra Rosalinda e Giuliano Condorelli.

La reazione dei fan sui social

Ma su Twitter non sembrano averla presa bene. Mtr scrive: “Ma Rosalinda ha preso le chiavi di casa di Condor quando? 2 settimane fa ? Ha nominato ‘mobile alto’ 10 giorni fa? Dopo mesi si scoprono innamorati? Beato chi ci crede!”. Enfernu Escatenatu aggiunge: In 4 giorni si sono limonati, senza mai aver parlato, una storia così finta non l’ho mai vista, però da Adua ce lo si poteva aspettare”. Per Symonyka Rosalinda sarebbe “falsa ed opportunista per entrare in finale”, per Elisa “potrebbe recitare a Beautiful, il provino è superato”. Numerosi, poi, i messaggi di solidarietà per Giuliano Condorelli.

Ma qualche voce fuori dal coro c’è, come Share The Love che si chiede: “Ma se fosse tutto finto lei veramente arriverebbe a baciare uno con una relazione di 10 anni alle spalle sapendo anche di perdere consensi? Davanti alle telecamere, davanti alle rispettive famiglie?”. Gli fa eco Maggie che commenta “A me piacciono, sono molto più veri dell’altra coppia fake (Pierpaolo e Giulia n.d.r.)”. Per Elena sono “carini”, per Elly “bellissimi”.

Resta da capire come si evolverà la situazione, ma una cosa è certa. Se Giuliano Condorelli pensava di mettere alle strette Rosalinda obbligandola a rimandare la discussione, il risultato ottenuto è stato esattamente l’opposto.

Marie Jolie