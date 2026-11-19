Venerdì 20 novembre la Cgil ha convocato uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata lavorativa per protestare contro la manovra del governo Meloni. Lo stop riguarda settori pubblici e privati, con iniziative in circa un centinaio di piazze su tutto il territorio e presidi che puntano a mettere in evidenza temi come lavoro stabile, aumenti salariali, tutela della sanità pubblica e contrasto al caro vita.



L’astensione coinvolgerà scuole, università, pubbliche amministrazioni, personale sanitario e il trasporto pubblico locale. La mobilitazione include cortei e manifestazioni: a Roma il concentramento della Cgil è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio e il corteo si muoverà verso via dei Fori Imperiali, dove il segretario generale Maurizio Landini chiuderà la protesta in tarda mattinata.



La Commissione di garanzia sul diritto di sciopero ha stabilito diverse esclusioni. Fuori dalla protesta sono stati messi l’intero settore del trasporto aereo e quello ferroviario, così come il trasporto merci su rotaia. Anche alcune aziende di trasporto locale risultano escluse: tra queste Atm di Milano, Gtt di Torino, Eav e Anm di Napoli, oltre a una serie di gestori regionali e locali di rotaia e gomma presenti in varie Regioni.



Nel comparto delle telecomunicazioni la Commissione ha escluso dallo sciopero le aziende del settore Crm/Bpo, ovvero contact center, assistenza clienti, telemarketing, back-office e servizi digitali in appalto per grandi committenti. Sono poi state indicate specifiche esclusioni nell’igiene ambientale per tre aziende operanti in Campania.



La decisione dei Garanti non ha messo fine alle contestazioni. Cgil e il sindacato di categoria Filt hanno annunciato ricorsi perché considerano ingiustificata l’esclusione del personale di alcune aziende di trasporto extraurbano su gomma, valutata dalla Commissione alla luce della disciplina sulla “rarefazione oggettiva”. Secondo la Filt, dalla decisione non emergono motivazioni concrete sul rapporto d’interferenza tra servizio ferroviario e trasporto su gomma che giustificherebbero l’esclusione.



Nonostante l’esclusione formale del settore ferroviario dalla proclamazione della Cgil, il servizio resta potenzialmente esposto a disagi nella serata di venerdì e nella giornata di sabato. A partire dalle 21 di venerdì 20 e fino alle 20 di sabato 21 è infatti previsto uno sciopero indetto da altre sigle sindacali operative nel settore ferroviario, con possibili cancellazioni o ritardi.



Il trasporto pubblico locale osserverà 24 ore di astensione, ma i servizi sono soggetti a fasce di garanzia definite a livello locale. Tra le indicazioni già pubblicate: a Torino i mezzi non circoleranno dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio; a Genova dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio; a Bologna la sospensione è prevista in due finestre, così come a Firenze, Roma e Palermo, ciascuna con orari differenti stabiliti per tutelare i servizi minimi. Anche i taxi sciopereranno per 24 ore, con turni organizzati garantendo i servizi minimi.



Nel trasporto marittimo, i collegamenti con le isole maggiori potrebbero subire ritardi di 24 ore alla partenza, mentre per le isole minori è prevista un’astensione completa dalle 00.01 alle 24, fatta eccezione per linee e servizi essenziali. Si fermeranno inoltre lavoratori della logistica e addetti alla viabilità di Autostrade e Anas, pur nel rispetto dei servizi minimi necessari a garantire la sicurezza stradale.



A completare il quadro delle esclusioni deliberate dalla Commissione figurano anche aziende che operano a livello locale in ambito di trasporto e sanità: tra queste autolinee, servizi di specialistica scolastica nel Comune di Napoli e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. Per alcune amministrazioni locali sono inoltre previste eccezioni legate all’indizione di comizi elettorali.



Oltre alla Cgil, anche Cobas e Unicobas hanno proclamato lo sciopero generale del 20 novembre con manifestazioni in numerose città. A Roma il ritrovo dei Cobas è atteso alle 9.30 a piazzale Aldo Moro.