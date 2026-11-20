Due ragazzi minorenni sono stati denunciati dalla Squadra Mobile di Rovigo dopo una notte di danni e fughe che ha messo a rischio il servizio del trasporto pubblico locale.

L’episodio è iniziato nel deposito di via Petrarca, dove i giovani hanno danneggiato dieci autobus e poi portato via un mezzo che hanno guidato per alcuni chilometri fino a uscire di strada e terminare la corsa in un fossato.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’irruzione nel deposito è avvenuta intorno alle 23. I ragazzi hanno provocato rotture di vetri, danneggiato le macchinette obliteratrici e causato collisioni tra autobus parcheggiati nel piazzale, prima di impossessarsi di un pullman.



La corsa del mezzo è proseguita in direzione Lendinara. Il bus ha percorso circa otto chilometri e si è fermato solo quando è uscito dalla carreggiata sulla strada regionale 88, in una zona rurale. A quel punto i due sono fuggiti a piedi, secondo le forze dell’ordine.



Un video poi pubblicato sui social ha fornito ulteriori elementi alle indagini: nei filmati i giovani fanno riferimento al videogioco Gta 6, uscito nella notte in cui è avvenuto il fatto. Gli accertamenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale sono stati avviati immediatamente e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.



Le attività investigative hanno permesso di identificare i sospetti in poche ore. I due sono stati rintracciati alla stazione ferroviaria di Rovigo e successivamente denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.



Per limitare i disagi ai pendolari e agli utenti, la società concessionaria del servizio ha disposto l’arrivo di mezzi sostitutivi nella stessa notte. La presenza di autobus sostitutivi ha contribuito a evitare interruzioni prolungate delle corse, pur non cancellando del tutto i disagi per famiglie, studenti e lavoratori che dipendono dal trasporto locale.



Il questore di Rovigo, Andrea Straffelini, ha sottolineato come l’atto vandalico abbia ripercussioni significative su un servizio essenziale, evidenziando anche lo sconcerto per la presunta mancanza di consapevolezza delle conseguenze tra i più giovani. La reazione delle forze dell’ordine è stata rapida, secondo la prefettura.



Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha definito l’episodio un atto grave e irresponsabile, che ha potuto compromettere gli spostamenti quotidiani di molte persone. Stefani ha poi espresso apprezzamento per l’operato della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale, richiamando la tempestività delle indagini che hanno portato all’individuazione dei presunti responsabili in poche ore.



Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della notte e quantificare i danni materiali al deposito e ai mezzi coinvolti. I due minorenni sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.