Mercoledì 18 novembre il Kaseya Center di Miami è stato trasformato nella fittizia “Vice City” per una serata-evento dedicata al lancio di Grand Theft Auto VI. All’evento ha preso parte il rapper Travis Scott.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Rockstar Games per una sola notte, ha visto i Miami Heat scendere in campo contro i Milwaukee Bucks in una partita a tema. L’appuntamento è arrivato alla vigilia dell’uscita mondiale di GTA VI, prevista il giorno successivo.

Sul parquet gli Heat si sono imposti con il punteggio di 137-130. L’arena e la scenografia sono state adattate per richiamare l’ambientazione del videogioco ispirata a Miami.

L’evento ha unito elementi sportivi e promozionali nel giorno antecedente al debutto internazionale di uno dei titoli più attesi.