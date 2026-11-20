La procura ha avviato un’inchiesta per verificare eventuali violazioni della legge Scelba da parte del movimento Futuro Nazionale, fondato dall’ex generale Roberto Vannacci.
L’apertura dell’indagine segue un esposto presentato dal Sindacato dei militari. Nel documento, il sindacato chiede di accertare se il movimento riproduca “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta” attribuiti al fascismo, circostanza che, se confermata, configurerebbe profili di illegittimità secondo la normativa vigente.
Non sono state fornite dalla fonte ulteriori informazioni sul procedimento, né indicazioni su tempi o sviluppi dell’inchiesta. La notizia è stata rilanciata il 18 novembre 2026 da Stefano Galeotti/Tg3 per Rai News.