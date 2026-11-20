Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha riferito alla Camera sui recenti falsi allarmi bomba che hanno interessato migliaia di istituti scolastici, assicurando che non esiste un pericolo materiale né un rischio concreto per l’incolumità degli studenti. Per Piantedosi, non c’è alcuna emergenza in atto in grado di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.

Durante l’informativa il ministro ha richiamato a un equilibrio fra prudenza e realismo: è necessario non sottovalutare il fenomeno, che ha generato preoccupazione tra famiglie, docenti e alunni, ma occorre anche evitare allarmismi infondati. Le forze dell’ordine, ha spiegato, non hanno riscontrato elementi concreti che configurino un pericolo reale nelle segnalazioni ricevute.

Secondo il Viminale, le minacce si sono manifestate principalmente come messaggi generici inviati via email, con l’obiettivo di creare apprensione più che di indicare un rischio effettivo. Per questo il governo ha messo in atto una procedura di vaglio per ogni comunicazione giunta alle scuole: ogni segnalazione viene valutata in base a elementi concreti e a una valutazione qualificata del rischio.

Piantedosi ha poi ricordato che, a fronte delle migliaia di indirizzi bersagliati, solo 77 istituti hanno effettivamente proceduto all’evacuazione. L’intento del ministero è evitare che allarmi diffusi via mail si traducano automaticamente in evacuazioni su larga scala.

Sulle possibili responsabilità dietro gli invii, il ministro ha definito prematuro attribuire le azioni a una regia strutturata e coordinata: per risalire con certezza ai mandanti sono necessari tempi tecnici e approfondimenti investigativi. Ha aggiunto che le stesse tecnologie utilizzate per tutelare la riservatezza in rete possono essere impiegate per rendere più difficili le attività di identificazione degli autori.