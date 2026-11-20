La pizzeria come luogo di socialità e sperimentazione: è stato questo il filo conduttore della ventunesima edizione di PizzaUp, il simposio internazionale organizzato da Petra Molino Quaglia, che dal 2 al 4 novembre ha portato a Ca’ Giustinian, a Venezia, 140 pizzaioli e operatori del settore per tre giorni di workshop, dibattiti e cooking show.



A dirigere i lavori è stato Guido Meda, volto noto del giornalismo sportivo, chiamato a guidare i confronti su temi che toccano produzione, comunicazione e organizzazione d’impresa. Tra i partecipanti, undici professionisti del Veneto hanno rappresentato la regione: Daniele Lanaro (Sandy Pizzeria, Arzignano), Alberto Rundo (Il Laboratorio del Re, Ponso), Roberto Porcu e Antonio Sciannamea (La Plume, Peschiera del Garda), Mauro Armani (Me Gusta, Candiana), Andrea Tarolo (La Finestra Pizza&Cucina, Treviso), Gennaro Capparelli (52 Gradi, Conegliano), Alberto Morello (Gigi Pipa, Este), Ruggero Ravagnan (Pizzeria Grigoris, Chirignano-Zelarino), Rosario Giannattasio (Acqua e Farina, Vicenza) ed Erjon Kulloli (Pizzeria Apollo, Spinea). Ravagnan ha inoltre preso parte alla rassegna “Pizza in Scena”, dedicata all’incontro fra pizzaiolo e creazione attraverso tecnica, ingredienti e assaggio.



Al centro dell’edizione l’analisi del rapporto tra pizzeria e Generazione Z, tema ritenuto cruciale dall’organizzazione per rispondere ai cambiamenti nelle abitudini di consumo. PizzaUp ha presentato i risultati di un sondaggio esplorativo condotto da SiamoZeta sulla propria community Instagram e commissionato dall’evento: la pizza resta centrale per i giovani, ma si seleziona con parametri nuovi.



I dati fotografano una clientela attenta all’esperienza: per l’80,5% degli intervistati è importante uscire da un locale con la voglia di tornarci; l’85,5% sceglie la pizza soprattutto come momento da condividere con amici o partner. La proposta gastronomica, l’ambiente e la politica dei prezzi emergono come elementi decisivi: il 45,5% chiede maggiore ricerca nei gusti, il 36,1% valorizza spazi che favoriscano l’aggregazione e il 34,3% punta su prezzi pensati per i giovani.



Anche le attenzioni etiche e nutrizionali compaiono tra le preferenze: il 32,5% ritiene importante la trasparenza sulla filiera, mentre il 25,3% desidera più opzioni vegetariane, vegane o senza glutine. Sul fronte competitivo, il 63,7% vede nella diffusione di alternative gastronomiche una ragione della minore frequentazione delle pizzerie da parte dei giovani; il 37,4% indica invece un disallineamento dei prezzi rispetto al livello del prodotto e del servizio.



La scelta del locale passa sempre più attraverso la rete. Il 65,2% degli intervistati considera utile capire già online se una pizzeria corrisponde alle proprie aspettative, valutando immagini, menu, prezzi e recensioni. Il passaparola rimane il primo motore di scoperta (70,2%), seguito da Google e recensioni online (48,9%) e dai social come Instagram e TikTok (29,7%); creator e influencer incidono per l’8,9%.



Nei panel emerge la raccomandazione a costruire una comunicazione credibile: raccontare persone, storia e materie prime diventa parte integrante dell’offerta. Su questo fronte si è inserito anche l’intervento di Aurora Cavallo, nota come Cooker Girl, che ha invitato i professionisti a privilegiare autenticità, competenza e continuità nel racconto quotidiano del proprio lavoro.



Il confronto non si è limitato al prodotto. Si è parlato di organizzazione degli spazi e di formule di consumo differenziate — dalla degustazione guidata al servizio alla carta fino a soluzioni informali senza prenotazione — per calibrare l’offerta sulle esigenze varie della clientela. Anche il rapporto tra innovazione tecnologica e relazione umana è stato oggetto di discussione: strumenti digitali e automazione possono migliorare l’efficienza, ma non devono sostituire il contatto diretto con il cliente.



Infine, largo spazio alle politiche interne alle imprese per attrarre e trattenere giovani collaboratori. Trasparenza sui turni, feedback, responsabilità e percorsi di crescita sono stati indicati come elementi utili a costruire relazioni di fiducia e qualità del servizio.



PizzaUp si conferma così un laboratorio di idee per la pizzeria contemporanea: uno spazio dove interrogarsi su quali pratiche e narrazioni adottare per trasformare la qualità del prodotto in valore riconoscibile. Petra Molino Quaglia, promotrice dell’evento, è la famiglia molitoria che produce la linea di farine Petra, macinate a pietra e a cilindri nel secolare molino di famiglia nella campagna padovana, in un borgo attraversato da tre vie d’acqua ai piedi dei Colli Euganei.