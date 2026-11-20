Una operazione di rimpatrio ha riportato nel Paese di origine 41 cittadini nordafricani a bordo di un volo charter partito da Milano Malpensa e con scalo a Roma Fiumicino. L’azione è stata realizzata dalla Direzione centrale per l’immigrazione e la Polizia delle frontiere con il supporto dell’agenzia Frontex.

Gli accompagnamenti sono stati affidati a personale specializzato degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza. I rimpatriati provenivano dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) o erano scortati da agenti delle rispettive questure.

Tra le persone imbarcate, 41 in totale, alcune erano detenute presso case circondariali su disposizione delle questure di Cuneo, Monza e Vercelli. Un rimpatriato inviato dalla questura di Mantova era ricoverato presso la Rems locale dal 5 settembre 2023; era giunto dalla casa circondariale di San Vittore (Milano) in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva disposta dal tribunale di Milano a seguito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale.

La maggior parte delle persone oggetto dell’operazione risultava gravata da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché in materia di armi e stupefacenti.

Particolare rilievo ha avuto il caso di un uomo proveniente dalla questura di Cremona, espulso con decreto del ministro dell’Interno del 12 novembre 2026 per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo. L’individuo era stato monitorato dal luglio 2024 per adesione a ideologie riconducibili all’Islam radicale, per comportamenti che avevano destato preoccupazione nella comunità locale e per un marcato atteggiamento di ostilità verso le forze di polizia. Nel marzo 2026, a Rivolta d’Adda (Cremona), durante un controllo dell’Arma dei carabinieri era stato sorpreso a guidare senza patente e denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: in quella circostanza aveva aggredito verbalmente e fisicamente i militari, spintonandoli e minacciandoli di morte. Sempre secondo quanto ricostruito, aveva inoltre manifestato in modo aggressivo le proprie ideologie nei confronti di cittadini di religione musulmana, esortandoli ad allontanarsi da luoghi pubblici ritenuti corrotti e immorali.

L’operazione di rimpatrio è stata monitorata da un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.