Il tema di quest’anno sarà “Maria, stella dell’Evangelizzazione”. A guidare il pellegrinaggio dei fedeli veneziani presso il più importante santuario mariano del Veneto sarà la Lettera Pastorale con Vademecum del Patriarca Francesco Moraglia “Marco l’Evangelista. Evangelizzati per evangelizzare”; documento che segna la seconda tappa nel cammino triennale verso l’anno marciano del 2028 in cui la Diocesi lagunare festeggerà i 1200 anni dall’arrivo delle spoglie del Santo Evangelista a Venezia.

SABATO 21 NOVEMBRE: IL CUORE DELLA FESTA, LA MESSA CON IL PATRIARCA. Il cuore delle celebrazioni sarà sabato 21 novembre, giorno della solennità della Madonna della Salute. La Basilica sarà aperta ai fedeli dalle ore 5.40 alle 22.20, per consentire a tutti di vivere il tradizionale pellegrinaggio e sostare in preghiera davanti all’immagine della Vergine. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 6, 7, 8 e 10 al mattino e alle 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 nel corso della giornata.

Alle ore 10 si terrà la Messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia, S.E. mons. Francesco Moraglia, alla presenza delle autorità civili e militari, del Capitolo della Cattedrale di San Marco, delle Congregazioni del Clero veneziano, dei religiosi e dei rappresentanti delle Scuole Grandi e degli Ordini Cavallereschi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna 3 e sulla pagina Facebook di Gente Veneta. Alle 16.30 sarà recitato il santo rosario, mentre alle 22 si concluderà la giornata con la preghiera della Compieta, a cura del Seminario. La Basilica chiuderà alle 22.20.

I GIOVANI ALLA SALUTE. Domenica 22 novembre, nell’ambito delle celebrazioni per la festa della Madonna della Salute, si rinnoverà l’appuntamento per i fedeli più giovani del Patriarcato di Venezia. Per tutti i giovani l’evento del pellegrinaggio con il Patriarca inizierà alle ore 18: in campo San Maurizio vi sarà il raduno per iniziare insieme la preghiera del rosario.

Un appuntamento significativo per i ragazzi e i giovani veneziani, chiamati a vivere insieme un momento di preghiera, riflessione e testimonianza. Sarà presente come invitato e testimone speciale Nicola Camporiondo. Tema del pellegrinaggio dei giovani “Evangelizzati per evangelizzare”.

MESSE DI DOMENICA 22. In basilica della Salute le Sante Messe di domenica 22 saranno celebrate alle ore 10, 11 e 12 al mattino e alle 16 e 17.30 nel pomeriggio. Alle 15 è previsto il Rosario con il canto delle litanie.

LUNEDÌ LA MESSA DI RINGRAZIAMENTO A CONCLUSIONE DELLA FESTA. Lunedì 23 novembre, ultimo giorno del programma, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 11 e alle 16, quest’ultima Messa sarà una celebrazione curata dal Seminario Patriarcale in ringraziamento per i giorni della festa.