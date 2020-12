Quando finisce il Grande Fratello VIP? La conferma di Signorini

Dopo un primo allungamento all’8 febbraio e le successive voci che parlavano di “finale il 15 febbraio“, nell’ultima puntata di GF VIP Party Alfonso Signorini si è lasciato scappare un dettaglio rivelando che si andrà “avanti fino al 15 marzo“. E se qualcuno pensava a un semplice “lapsus”, a rendere la “proroga” plausibile ci pensa il calendario: anche la nuova data cade infatti di lunedì. Quali sono state le parole di Signorini? Ma soprattutto, quando finisce il Grande Fratello VIP?

Grande Fratello VIP: il primo “allungamento”

Se la finale era inizialmente prevista il 2 dicembre, il primo a parlare di “allungamento” era stato a metà ottobre il sito TvBlog. “Siamo in grado di darvi notizia – aveva scritto – che la finale della quinta edizione del Grande Fratello VIP andrà in scena lunedì 8 febbraio 2021. Naturalmente in diretta da Cinecittà in Roma e naturalmente in prima serata su Canale 5″. La comunicazione ufficiale arrivò lunedì 23 novembre e due concorrenti scelsero di lasciare: Elisabetta Gregoraci, che aveva promesso di trascorrere le feste con il figlio, e Francesco Oppini, ansioso di rivedere la fidanzata.

Il secondo “allungamento”

Ma neppure la data dell’8 febbraio pareva definitiva: si cominciò infatti a parlare del lunedì successivo, il 15 febbraio, quando a detta di Mediaset sarebbe andata in onda la finale. E mentre i vipponi parlavano dell'”8 febbraio” a Filippo Nardi era scappato uno sguardo perplesso. Tommaso Zorzi l’aveva quindi incalzato “Guarda che str***o, perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio?” e il conte, visibilmente imbarazzato, si era nascosto dietro a un “boh”. Nel salotto era piombato il gelo: “sì, ma non puoi fare questi giochetti” aveva risposto l’influencer tra lo sgomento degli inquilini

Il Grande Fratello VIP finisce a Marzo?

A innescare nuovi dubbi è stato Alfonso Signorini, che nell’ultima puntata del GF VIP party ha annunciato quattro nuovi concorrenti per venerdì 18 dicembre. “Una è Cecilia Capriotti – ha esordito – che ha fatto l’Isola dei Famosi: è una tutta da scoprire, spiritosissima, con molta voglia di entrare nella Casa. E poi la seconda si è distinta nell’ultima edizione di Temptation Island ed è Carlotta Dell’Isola, molto romana, molto verace, molto simpatica, diretta. È la vox populi di cui abbiamo bisogno in quest’edizione. Sugli altri due non diamo indizi, comunque entreranno tutti e quattro venerdì“.

Dopo lo stop di Ginevra Lamborghini, gli “altri due” saranno Mario Ermito, Andrea Zenga e basta, perché al Grande Fratello VIP non ci saranno altri ingressi. “Quindi cast completo, con cui faremo Natale, Capodanno e Befana. E andremo avanti fino al 15 marzo“.

Quando finisce il Grande Fratello VIP?

Quando già si pensava a un terzo “allungamento”, ecco la smentita. Nell’ultima puntata di Casa Chi Signorini è tornato sul tema dichiarando che “al contrario di quanto sostenuto da alcuni siti, il programma finirà a febbraio e non si allungherà“. Il “15 marzo” era soltanto un “lapsus”: resta valida la data del 15 febbraio già annunciata da Mediaset.

Una smentita anche sui “ripescaggi” ventilati da Selvaggia Roma. “Non ci sarà alcun ripescaggio – ha spiegato il conduttore – è un’ipotesi che è non mai stata presa in considerazione”. Una timida apertura, invece, sull’arrivo di altri concorrenti: “Al momento i nuovi ingressi ci soddisfano”. Un “no” che lascia aperto uno spiraglio. Ma una cosa è certa: finalmente si sa quando finisce il Grande Fratello VIP.

