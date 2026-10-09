Onu: El Niño si sta rafforzando, picco previsto a dicembre con temperature sopra la media e rischio di siccità e inondazioni

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L’Organizzazione meteorologica delle Nazioni Unite lancia un allarme: El Niño si sta intensificando e porterà temperature superiori alla media in gran parte del pianeta, con effetti attesi sui regimi delle precipitazioni e un aumento del rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni.

Secondo l’aggiornamento mensile dell’agenzia Onu per il meteo e il clima, l’evento proseguirà il suo rafforzamento in vista del picco atteso per dicembre. Le previsioni indicano inoltre una probabilità prossima al 100% che il fenomeno persista fino a febbraio 2027.

L’agenzia segnala che le temperature della superficie del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale dovrebbero raggiungere livelli record nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2026, riflettendo l’intensificarsi di El Niño e con possibili ripercussioni su economie, ecosistemi e comunità a livello globale.

Celeste Saulo, a capo dell’organizzazione, ha dichiarato che “El Niño è ormai pienamente instaurato e si sta rafforzando rapidamente”. Nel materiale diffuso si sottolinea inoltre che l’impatto del fenomeno si sommerà agli effetti del cambiamento climatico di origine antropica.

Lo studio delle Nazioni Unite avverte che l’evento potrebbe rientrare tra i più forti registrati almeno dal 1950. Tra gli altri avvisi presenti nel rapporto si segnala che lo stress termico può compromettere la prestazione cognitiva, con possibili conseguenze per popolazioni esposte a ondate di caldo prolungate.