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Fine estate tra ondate di calore e allerte: l’Italia verso la sesta ondata di caldo

Inizio settembre: Italia verso la sesta ondata di caldo. Alte temperature e incendi al Sud, mentre sono attive allerte gialle per maltempo

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Allerta meteo giunto oggi alle redazioni: oggi e domani ancora disagio fisico intenso a Venezia a causa del grande caldo

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L’Italia entra a settembre con l’emergenza caldo ancora aperta e l’avvicinarsi di quella che viene definita la sesta ondata di calore.

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Le regioni meridionali registrano alte temperature e sono interessate da incendi. Sul territorio si mantengono condizioni di rischio legate al caldo, con ripercussioni sulle attività di prevenzione e gestione degli incendi.

Contemporaneamente, sul Paese sono state diramate allerte gialle per maltempo. Le segnalazioni riguardano fenomeni atmosferici che richiedono attenzione da parte delle autorità locali e della popolazione.

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La coincidenza tra ondata di caldo e allerte meteorologiche evidenzia la complessità del quadro meteo-climatico di inizio settembre e l’importanza delle misure di prevenzione nelle aree più esposte.

( aggiornato il
Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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