Fine estate tra ondate di calore e allerte: l’Italia verso la sesta ondata di caldo

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L’Italia entra a settembre con l’emergenza caldo ancora aperta e l’avvicinarsi di quella che viene definita la sesta ondata di calore.

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Le regioni meridionali registrano alte temperature e sono interessate da incendi. Sul territorio si mantengono condizioni di rischio legate al caldo, con ripercussioni sulle attività di prevenzione e gestione degli incendi.

Contemporaneamente, sul Paese sono state diramate allerte gialle per maltempo. Le segnalazioni riguardano fenomeni atmosferici che richiedono attenzione da parte delle autorità locali e della popolazione.

La coincidenza tra ondata di caldo e allerte meteorologiche evidenzia la complessità del quadro meteo-climatico di inizio settembre e l’importanza delle misure di prevenzione nelle aree più esposte.