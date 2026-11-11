Nuovo allarme bomba in scuola veneziana: ragazzi per strada

Un nuovo allarme bomba si è verificato questa mattina verso le 10 in una scuola veneziana. Improvvisamente, infatti, le attività didattiche della scuola Liceo Benedetti-Tommaseo sono state interrotte dai responsabili che, girando per la classi, avvisavano di uscire ordinatamente ma nel più breve tempo possibile.

E non è stata una notizia appresa con entusiasmo dagli studenti, visibilmente contrariati da quella che pare divenuta una “moda” degli ultimi tempi. In una classe, addirittura, era in corso un compito in classe e si sono sentite imprecazioni da parte degli studenti che, evidentemente, avevano studiato per prepararsi all’appuntamento.

Contemporaneamente diverse persone ci hanno scritto perché su Venezia sono stati segnalati diversi sorvoli con elicotteri, ma non vi è nessuna prova che i due eventi siano collegati. Di certo c’è che l’allarme bomba ha riguardato molte scuole del Veneto e sarebbe riconducibile ad un delirante volantino attribuito ad una mano russa.

Il punto del presidente della Regione Alberto Stefani

“Inviare minacce alle scuole significa colpire luoghi che appartengono ai nostri ragazzi, alle famiglie, ai docenti e al personale. Non sono bravate né gesti da sottovalutare: sono comportamenti gravi, che generano paura, interrompono le attività scolastiche e mobilitano risorse per la sicurezza. Mi auguro che i responsabili vengano individuati rapidamente e che nei loro confronti siano applicate tutte le sanzioni previste dal nostro ordinamento, senza alcuno sconto”.

Il presidente della Regione Alberto Stefani interviene così sugli allarmi bomba che stamattina hanno coinvolto 280 scuole in tutta Italia, decine in Veneto, con l’invio di mail anonime contenenti minacce. A scopo precauzionale, studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati evacuati, mentre sono in corso le verifiche e le bonifiche da parte delle Forze dell’Ordine.

“Siamo in contatto con tutti gli enti preposti, anche attraverso la Protezione Civile, per seguire da vicino l’evoluzione delle diverse situazioni sul territorio regionale. La priorità è garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico, collaborando con tutte le autorità impegnate nelle verifiche. Voglio perciò esprimere la mia vicinanza agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale coinvolto. Comprendo la preoccupazione che episodi del genere possono generare, soprattutto nei genitori, ma invito tutti a mantenere la calma e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità. Ringrazio i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la tempestività e la professionalità con cui stanno intervenendo”.