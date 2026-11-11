Bruce Willis sta rapidamente peggiorando per la demenza frontotemporale

Le condizioni di salute di Bruce Willis sarebbero in rapido peggioramento. Persone a lui vicine riferiscono che l’attore settantunenne, affetto da demenza frontotemporale da diversi anni, sta manifestando un incremento dei disturbi cognitivi e delle difficoltà di linguaggio.



Chi lo assiste quotidianamente descrive cambiamenti evidenti nel comportamento. A tratti Willis perde la capacità di esprimersi con fluidità, incontrando grosse difficoltà nel trovare le parole e interrompendo spesso il discorso con lunghe pause. Questi vuoti comunicativi sono accompagnati da una marcata alterazione del carattere.



Un collaboratore vicino alla famiglia ha riferito che, in alcuni momenti, l’attore appare profondamente alterato dal punto di vista cognitivo: si perde nello sguardo e sembra assorto come un bambino davanti a un oggetto. Altre volte, invece, la sua immagine torna a essere quella di un uomo di mezza età in buona salute, evidenziando la variabilità dello stato clinico.



A seguito della diagnosi, Willis si è progressivamente ritirato dalla vita pubblica. Oggi riceve assistenza continua e non partecipa più alle attività lavorative e sociali che lo avevano reso famoso, come la saga di Die Hard che lo ha consacrato come icona del cinema d’azione.



Il cambiamento del temperamento è un elemento ricorrente nei racconti delle persone próximas: chi lo conosce bene parla di una transizione da una personalità una volta energica, loquace e spontanea a un comportamento molto più calmo e contenuto. Questo mutamento si somma alle difficoltà verbali, complicando ulteriormente la comunicazione con parenti e collaboratori.



La progressione del quadro clinico ha spinto la famiglia a intensificare le cure e la sorveglianza. Nei resoconti emerge l’impegno di chi vive con lui a garantire assistenza costante, senza tuttavia chiarire dettagli su terapie o percorsi sanitari specifici. Le informazioni disponibili provengono da persone vicine all’attore e dalla famiglia, che in passato aveva già reso pubblica la diagnosi.



La moglie, Emma Heming, aveva più volte parlato apertamente dello stato di Willis, sottolineando come l’ex star mantenga una buona condizione fisica nonostante il deterioramento delle funzioni cerebrali. Questo contrasto tra aspetto esteriore e decline cognitivo è stato più volte ricordato da chi gestisce la sua quotidianità.



Le testimonianze raccolte gettano una luce sui cambiamenti quotidiani di un volto noto del cinema: un uomo che, pur lontano dalla ribalta, continua a essere al centro dell’attenzione per le difficoltà imposte da una malattia che nei fatti ha trasformato la sua vita e quella dei suoi cari.



Emma Heming aveva spiegato che Bruce conserva una buona forma fisica, ma che le sue funzioni cerebrali continuano a peggiorare.