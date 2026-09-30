Allarme bomba al Benedetti-Tommaseo preso sul serio: ragazzi fatti uscire in tutta fretta

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VENEZIA – Un allarme bomba si è verificato questa mattina agli istituti scolastici Benedetti-Tommaseo, dove intorno alle 10.15 gli studenti sono stati fatti evacuare in fretta. In un primo momento ai ragazzi è stato comunicato che si trattava di un’ allarme antincendio, così gli studenti delle classi dei quattro indirizzi – liceo scientifico, linguistico, scienze umane e scienze applicate – sono usciti dalla scuola e si sono radunati in campo San Francesco, pensando di poter rientrare poco dopo.

La situazione, invece, si è fatta più seria quando, pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati In pochi minuti sul posto Polizia, Polizia locale, vigili del fuoco, Suem e gli artificieri di Padova erano dati in arrivo.

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Scopri come fare

La percezione dell’allarme, infatti, deve esser stata valutata con serietà dato che verso le 13 ai ragazzi è stato detto che chi voleva poteva tornare a casa, ma tutti erano senza abbonamenti Actv, portafogli, zaini ed effetti personali per l’uscita avvenuta affrettatamente, quindi in molti hanno deciso di aspettare la fine delle operazioni.

Secondo le prime informazioni, una telefonata anonima, fatta da “utente sconosciuto” ha segnalato la presenza di una bomba, un ordigno all’interno della scuola, senza tuttavia indicare un punto preciso dell’edificio. È quindi scattato il dispositivo di sicurezza, con l’intervento di tutte le forze dell’ordine e d’assistenza.

Gli studenti sono stati fatti rimanere rigorosamente all’esterno dell’istituto. Al momento non risultano conferme sulla presenza effettiva di un ordigno.

Allarme reale o, come qualcuno potrebbe pensare, uno scherzo di qualche «bontempone» intenzionato magari ad evitare un’interrogazione? Al momento è possibile dire solo che la valutazione del pericolo è stata fatta con grande attenzione.

Le operazioni di controllo risultano ancora in corso.