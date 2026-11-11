Tg2 Post del 10 novembre 2026: la rubrica informativa del TG2 diretta da Antonio Preziosi

Tg2 Post del 10/11/2026 è la rubrica informativa del TG2. La pagina web di riferimento indica come direttore Antonio Preziosi.

Nella sezione “Temi Caldi” vengono segnalati: Allarmi bomba; Il viaggio del Papa in America Latina; Midterm USA 2026; La guerra in Ucraina; La crisi del clima; Tembaine Desert Rally.

La pagina riporta inoltre le aree tematiche presenti sul sito RaiNews: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Tra i contenuti e i riferimenti editoriali compaiono sezioni e servizi di informazione Rai, tra cui TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3 e Rai News 24 live. Sono presenti collegamenti a sport, video, cronaca, esteri, politica, televideo e ad altri servizi della testata, oltre al riferimento a un “Referendum 12 giugno …”.

La pagina segnala anche le news regionali e le redazioni Tgr con le indicazioni per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Infine la pagina riporta la possibilità di seguire la rubrica sulle pagine social, con rimandi a Facebook, Twitter e Instagram.