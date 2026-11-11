5 x 1000
HomenotizieTg2 Post del 10 novembre 2026: la rubrica informativa del TG2 diretta...

Tg2 Post del 10 novembre 2026: la rubrica informativa del TG2 diretta da Antonio Preziosi

Tg2 Post del 10/11/2026: la rubrica informativa del TG2, diretta da Antonio Preziosi, con l’elenco dei “Temi Caldi”, le aree tematiche e le redazioni regionali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Tg2 Post del 10/11/2026 è la rubrica informativa del TG2. La pagina web di riferimento indica come direttore Antonio Preziosi.

Nella sezione “Temi Caldi” vengono segnalati: Allarmi bomba; Il viaggio del Papa in America Latina; Midterm USA 2026; La guerra in Ucraina; La crisi del clima; Tembaine Desert Rally.

La pagina riporta inoltre le aree tematiche presenti sul sito RaiNews: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

Tra i contenuti e i riferimenti editoriali compaiono sezioni e servizi di informazione Rai, tra cui TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3 e Rai News 24 live. Sono presenti collegamenti a sport, video, cronaca, esteri, politica, televideo e ad altri servizi della testata, oltre al riferimento a un “Referendum 12 giugno …”.

La pagina segnala anche le news regionali e le redazioni Tgr con le indicazioni per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Furlanija Julijska krajina, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige – Trento, Trentino Alto Adige – Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

5 x 1000

Infine la pagina riporta la possibilità di seguire la rubrica sulle pagine social, con rimandi a Facebook, Twitter e Instagram.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE