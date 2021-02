Maria Teresa Ruta eliminata dal Grande Fratello VIP: Guenda Goria perde le staffe

Doccia fredda ieri sera al Grande Fratello VIP: Maria Teresa Ruta è stata eliminata. Il responso del pubblico ha colto tutti di sorpresa: la conduttrice era in gara fin dal primo giorno dispensando consigli e ravvivando le dinamiche del reality. A salvarsi sono stati Andrea Zenga, aiutato da un possibile “inciucio” con Rosalinda e la sempreverde Samantha De Grenet.

Il primo VIP a salvarsi è…

“Allora, vipponi, ci siamo – ha annunciato Signorini – io vorrei qua i tre nominati. Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet, spalle al LED perché è arrivato il momento del verdetto”. Il più nervoso era il figlio dell’ex portiere, praticamente sicuro di non farcela, ma il presentatore ha preso in mano la busta e ha svelato che il primo VIP a salvarsi sarebbe stato lui!

Maria Teresa Ruta o Samantha De Grenet?

Così, le due donne sono rimaste ad attendere il responso del pubblico. “A voi due chiedo – ha continuato Signorini – fuori dai denti: se usciste stasera di chi è la colpa? Non siate diplomatiche perché veramente non è più il caso”. La prima a rispondere è stata Samantha De Grenet: “secondo me di nessuno. Essere nominate fa parte del gioco, essere arrivata in corsa in un programma già iniziato porta le sue difficoltà, quindi io non dò la colpa assolutamente a nessuno”. È stata poi la volta di Maria Teresa Ruta: “è facile incolpare Tommaso – ha detto – ma ho fatto tanti ragionamenti in queste 72 ore e non è colpa di nessuno. Spero non di Malgioglio che ha detto che sono una grande attrice perché sennò vengo lì e lo strozzo!”.

Maria Teresa Ruta eliminata dal Grande Fratello VIP

Alfonso Signorini è passato così al verdetto: “Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello VIP è… Maria Teresa“. In salotto è piombato il gelo mentre la figlia Guenda Goria, che si trovava in studio, ha iniziato a piangere. L’eliminata si stava dirigendo verso la porta ma il conduttore l’ha ripresa: “non è giusto che tu esca come una ladra. Sappiamo quanta delusione tu abbia dentro di te, però in quella Casa tu hai passato cinque mesi nei quali hai rivelato una donna meravigliosa, il pubblico ti ama”.

La Ruta ha lanciato una frecciata ai suoi coinquilini: “mi avete nominata 22 volte” ma, convinta da Signorini, ha salutato tutti con un abbraccio.

Guenda Goria perde le staffe

E mentre Maria Teresa Ruta se ne usciva in lacrime, Guenda Goria è passata dal pianto alla rabbia. “Non ho parole – ha sbottato – sono arrabbiata nera perché mamma è stata presa di mira da tutti, nella Casa e fuori dalla Casa. Non è giusto perché meritava la finale: la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. Vi siete accaniti tutti contro mia mamma perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre! Non è giusto, sono arrabbiata nera, molto più che per la mia eliminazione. Non è giusto che mia mamma non sia in finale insieme agli altri!”.

Sarà finita qui?

Marie Jolie