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Ad Abu Dhabi solo un’intesa sullo scambio di prigionieri; rimangono aperte le questioni territoriali

Ad Abu Dhabi i colloqui tra Usa, Russia e Ucraina hanno prodotto un grande scambio di prigionieri; restano invece irrisolte le questioni territoriali e di sicurezza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Ad Abu Dhabi si è chiuso un ciclo di colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina il cui unico risultato concreto riguarda lo scambio di prigionieri. Le delegazioni non sono però riuscite ad avvicinare posizioni sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza.

A parlare di uno slancio sui trasferimenti di detenuti è stato Jared Kushner, inviato di Trump, presente ai negoziati insieme a Steve Witkoff. Si tratta, secondo gli organizzatori, del maggior scambio di prigionieri tra le parti dall’inizio del conflitto.

Per la prima volta dopo nove mesi di stallo, Usa, Russia e Ucraina si sono sedute al tavolo, accanto a un incontro separato che ha visto la partecipazione di rappresentanti europei, dell’Ucraina e degli Stati Uniti.

Da Bruxelles la premier estone Kaja Kallas ha osservato che «la Russia non ha una vera disponibilità a negoziare», sottolineando la difficoltà di trovare un terreno comune. Kushner ha ammesso le grandi criticità sulle materie più divisive: territori e garanzie di sicurezza rimangono punti fermi di scontro.

Nel programma diplomatico erano previsti a Abu Dhabi incontri tra Kushner, Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, seguiti da un successivo incontro a Dublino con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea.

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La sfiducia tra le parti è stata definita elevata dagli stessi negoziatori. Da Copenaghen, nel frattempo, Zelensky ha rilanciato la richiesta di una tregua, affermando che «la priorità è finire la guerra il prima possibile, con una pace dignitosa», e sollecitando una rappresentanza europea a tutti i livelli diplomatici.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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