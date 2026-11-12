Crolla una palazzina a Flatbush: un morto e una decina di feriti, soccorsi al lavoro

Un edificio residenziale di tre piani è crollato nel pomeriggio a Flatbush, quartiere di Brooklyn, provocando almeno una vittima e una decina di feriti. I soccorritori stanno lavorando sotto luci artificiali e con l’ausilio di droni per cercare eventuali dispersi tra le macerie.

La tragedia è avvenuta attorno alle 16 ora locale (le 22 in Italia), vicino all’incrocio tra Bedford Avenue e Flatbush Avenue. Le prime informazioni avevano parlato di un palazzo in costruzione, ma immagini diffuse dai media mostrano appartamenti esposti all’aperto dopo il cedimento di una parete: l’edificio crollato si trovava accanto a un cantiere.

Secondo le autorità, oltre al decesso sono state segnalate circa dieci persone ferite, quattro delle quali in condizioni gravi. Tra i soccorsi risultano tratti in salvo un bambino e una donna. In uno degli appartamenti, riferiscono le forze dell’ordine, viveva una famiglia di sei persone.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha invitato su X i cittadini a evitare la zona “per consentire ai soccorritori di operare” e ha fatto sapere che sono in corso interventi per mettere in sicurezza l’area. Per consentire le operazioni, Flatbush Avenue è chiusa al traffico nel tratto tra Clarendon Road e Bedford Avenue.

Una testimone, Melissa Orna, 53 anni, ha raccontato di aver avvertito il tremito dell’edificio e di aver visto i soccorritori estrarre dalle macerie una donna e un’altra persona sulla quale è stata praticata la rianimazione cardiopolmonare. Poco dopo è stato recuperato vivo un bambino.

L’edificio crollato, costruito nel 1930, ospitava quattro appartamenti. Accanto era in corso la demolizione di un altro immobile: il dipartimento dell’Edilizia aveva effettuato un sopralluogo a marzo e ordinato l’interruzione dei lavori, ma gli interventi sono proseguiti. A seguito di un nuovo controllo, gli ispettori hanno applicato una multa di 10.000 dollari per la violazione. Secondo le forze dell’ordine, i lavori nel cantiere adiacente potrebbero essere legati al cedimento, ma le cause sono ancora da accertare.