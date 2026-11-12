Raid israeliano sull’ospedale Nasser a Khan Yunis: sei morti e oltre venti feriti

Un attacco aereo israeliano ha colpito nella notte il complesso medico Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, causando la morte di sei persone e il ferimento di oltre venti, secondo i servizi di soccorso locali. Il portavoce della Difesa civile Mahmoud Bassal ha confermato all’AFP il bilancio delle vittime, precisando che tra i feriti ci sono pazienti e personale medico.

L’esercito israeliano ha riferito di aver preso di mira “un alto comandante della brigata di Khan Yunis” e altri membri di Hamas, sostenendo che il gruppo avesse trasformato il complesso ospedaliero in un quartier generale per pianificare attacchi e ripristinare capacità operative. IDF e Shin Bet hanno inoltre detto di aver adottato misure per ridurre i danni ai civili; i risultati dell’operazione sono ancora in fase di valutazione, ha reso noto l’esercito.

Hamas ha respinto le accuse, definendo l’addebito dell’IDF come “nient’altro che un palese tentativo di coprire un nuovo crimine di guerra”, secondo quanto riportato. Al Jazeera ha trasmesso la notizia del completamento delle operazioni di ricerca e ispezione da parte delle squadre della Protezione Civile dopo il raid.

Secondo l’emittente, l’attacco ha interessato il secondo piano del complesso, uno dei più grandi della Striscia e l’unico rimasto operativo a Khan Yunis. Al Jazeera segnala che si tratta della settima volta, negli ultimi due anni, che l’ospedale viene preso di mira. Tra gli episodi citati dalla testata c’è l’attacco del 25 agosto 2025, quando l’ospedale venne bombardato due volte provocando la morte di almeno 22 palestinesi, tra cui quattro giornalisti.

Le autorità israeliane dicono che stanno verificando gli esiti del raid; intanto le organizzazioni di soccorso a Gaza continuano a segnalare condizioni critiche per la popolazione e difficoltà d’accesso ai rifornimenti umanitari.