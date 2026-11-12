Crollo a Flatbush: ceduto un palazzo di tre piani, 2 morti e 17 feriti

Un edificio di tre piani è crollato nel pomeriggio a Brooklyn, nel quartiere di Flatbush, causando due vittime e 17 feriti. Il cedimento è avvenuto al 2625 di Bedford Avenue, in una struttura costruita nel 1930.

L’allarme è scattato poco dopo le 16:00 ora locale e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del dipartimento di New York per avviare le operazioni di soccorso. I soccorritori hanno tratto in salvo almeno quattro persone e proseguono le ricerche per individuare eventuali dispersi tra le macerie.

Le immagini aeree riprese dagli elicotteri mostrano l’entità del danno: il collasso ha esposto gli ambienti interni dei piani superiori, evidenziando un cedimento strutturale significativo. Sul luogo sono al lavoro anche i tecnici del dipartimento dei vigili del fuoco, impegnati sia nelle operazioni di salvataggio sia nei rilievi necessari per accertare le cause del crollo.

Accanto all’edificio era presente un’area interessata da lavori di cantiere, elemento segnalato dalle autorità come parte della scena mentre si procede con le verifiche e la messa in sicurezza della zona.